Майже як в Ізраїлі: в Україні танк перетворили на унікальний зразок техніки

Поки що перспективна техніка проходить обкатку в боях під Бахмутом

В Україні з’явився свій важкий бронетранспортер, створений на базі танка Т-64, здатний бронею прикрити вісьмох людей десанту, щоправда, його озброєння залишає бажати кращого.

Відео із описом нової техніки у своєму Telegram-каналі дав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як пояснюють бійці ЗСУ, дана техніка на базі Т-64 була виготовлена на одному з українських заводів і отримала назву БТР-Т, що, ймовірно, означає "важкий". Він озброєний кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм і призначений головним чином транспортування особового складу. У десантний відсік БТР поміщаються вісім осіб у повному екіпіруванні.

"Піхота задоволена, виручає дуже сильно", — констатує боєць, що представляє техніку.

БТР-Т на вулицях Бахмута

Як пише Олександр Коваленков, як швидке рішення новий БТР — хороший, але в майбутньому потрібен повноцінний проект. Зокрема, необхідно зробити відсік для десанту закритого типу. Також було б правильним витратити кілька людино-годин і зробити нормальний клиноподібний навіс для динамічного захисту в передній частині машини.

Загалом, за концепцією БТР-Т схожий на ізраїльський важкий бронетранспортер Namer, створений на базі ізраїльського танка "Меркава" і здатний перевозити до дев’яти осіб десанту. Він теж добре броньований, правда, озброєння не надто вражає – кулемет калібру 7,62 або 12,7 мм дистанційно керований або гранатомет калібру 40 мм.

Таким чином, якщо вдасться налагодити серійне виробництво БТР-Т, він стане другим у світі серійним зразком бронетранспортера, створеним на базі танка.

У той же час, окупанти намагалися скопіювати вдалу систему бронювання танка Leopard, але тільки зіпсували свою техніку.