Влучають у "молоко". Чому російські ракети часто промахуються

Окупанти вже навіть не приховують проблем, що виникли

Останнім часом російські окупанти все частіше вдаються до масованих ударів дронів, у яких беруть участь десятки БПЛА. Одним із пояснень цього може бути не лише дефіцит ракет, а й їхня непристосованість до точних ударів.

Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, точність навіть умовно високоточних ракет росії неабияк кульгає.

Так, при заявленому відхиленні від цілі 5-15 метрів, воно може становити до 100 метрів і більше для таких ракет типу Х-101/55-555, КРМБ "Калібр" та інших, і до 2 км — для Х-22, до того ж із регулярними відмовами двигунів.

На думку експерта, це пояснюється дією санкцій проти росії, через що у виробництві ракет використовують контрабандну електроніку, і на сьогодні жодна російська ракета не може називатися високоточною.

"У росії повністю скасовано технічний контроль продукції. Ракету після виробництва не піддають повній перевірці всіх вузлів і систем, а одразу ж відправляють у місця розміщення БК. Наприклад, у лютому 2023 року АТ "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" мало можливість протягом лютого видавати до 1 КРМБ "Калібр" на добу, різної міри готовності. Наприклад, практично готовий продукт, але очікував на доукомплектацію. У тому ж місяці АТ "Корпорація тактичне ракетне озброєння" (Корольов, Московська обл.) передала 20 ракет Х-38М і Х-31ПМ підрозділам вкс рф для застосування, без проходження технічного контролю", — говорить про конкретні приклади передачі можливого браку у війська Олександр Коваленко.

Експерт нагадує, що в ніч на 7 липня 2022 року жителі Бєлгорода зняли, як ракета ОТРК "Іскандер", випущена окупантами у напрямку Харкова, здетонувала в повітрі і впала за російським обласним центром.

Більше того, нещодавно той же Бєлгород зазнав "бомбардування" двома авіабомбами, які окупанти намагалися зробити високоточними, але лише вразили власне місто.