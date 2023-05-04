Модернізований "ветеран": Т-64 досі може скласти гідну конкуренцію танкам ворога (відео)

Танк має безліч варіацій з моменту запуску виробництва

Україна обороняється проти росії не тільки новітніми зразками техніки, яку виділяють західні союзники. Багато у лавах Збройних сил і вітчизняної, і навіть радянської техніки. Серед них — танки.

В Україні на початок російського вторгнення було близько 800 Т-64. На відміну від інших моделей, ці танки не замінюють. За час повномасштабної війни Україна втратила близько половини машин.

Танк Т-64 був розроблений у Харкові. Почав випускатися наприкінці 1960-х років. Свого часу вважався "найтехнологічнішим" танком СРСР — маючи вагу середнього, отримав озброєння важкого. Танк став частиною боротьби між конкуруючими виробництвами бронетехніки, через що не отримував одразу гідної ліквідації дефектів. Серед проведених за радянських часів модернізацій — нова башня з корундовим наповнювачем, а також оновлення броньового захисту.

Характеристики Т-64:

Вага — 38-45,5 тонн;

Параметри — довжина 8,75-9,225 м, ширина 3,415-3,6 м, висота 2,154–2,172 м;

Екіпаж — 3 людини;

Озброєння — в першій версії 115-мм гладкоствольна гармата Д-68 та спарений курсовий 7,62-мм кулемет ПКТ. На танках Т-64 усіх модифікацій вперше в світі був встановлений автомат заряджання гармати. На пізніші модифікації танків встановлювалася 125 мм гармата 2А46-2 / 2А46М-1/ КБА-3/Д-81;

Швидкість — до 60 км/год.

Характеристики однієї з версї Т-64

Україна продовжувала модернізувати та модифікувати танки Т-64. Однією з останніх на озброєння прийняли модифікацію танку Т-64БМ "Булат". Але й інші танки отримували "плюшки" — їм оновлювали броню, радіозв'язок, приціл нічного бачення. Потреба в модернізації залишалася. Одна з останніх модернізацій "Краб" мала підняти танки на такий рівень, що вони змогли лишатися в строю ще до 2045 року.

Вже під час повномасштабного вторгнення українські майстри створили другий в світі зразок БТР на базі танку. Використали основу Т-64. Як розповідав "Телеграф", машина вийшла надзвичайно потужна, хоча має й певні недоліки, які можна виправити, зробивши проєктне рішення перед масовим виробництвом.