Ідеальні мисливці за дронами: в Україну прибула нова техніка проти "Шахедів"

Нальоти іранських дронів стануть ще менш ефективними

В Україну прибули щонайменше 10 зенітних антидронових комплексів МР-2 Victor на шасі позашляховика Toyota Land Cruiser 70, які Києву обіцяла передати Чехія. Загалом ЗСУ мають отримати 115 таких систем.

Конвой із десяти таких малих комплексів було знято на відео, продемонстроване в Telegram-каналі офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна.

Системи Victor

На початку року стало відомо, що в рамках ініціативи "Подарунок путіну" чеські волонтери збирають гроші на виробництво малих комплексів ППО Victor, кожен із яких коштує близько 270 тисяч доларів.

Комплекс складається з вантажного пікапа Toyota з кабіною екіпажу спереду та задньою вантажною платформою, куди встановлюють спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5 мм. Боєкомплект модуля становить 600 набоїв на два кулемети.

Також комплекс має зенітні приціли денного та нічного бачення, які дозволяють вести прицільний вогонь із кулеметів на відстань до 2 км.

В результаті Viktor ідеально підходить як засіб полювання на іранські дрони-камікадзе "Шахед": озброєні скорострільними та потужними кулеметами, вони можуть вразити дрони з їхньою порівняно невисокою швидкістю та поганим захистом. Нарешті, вартість боєприпасів для кулеметів калібру 14,5 мм значно нижча за ракети до зенітних комплексів ППО.

Нагадаємо, що ЗСУ використовують на фронті шведських "Жирафів", які шпигуть за ворожою авіацією та допомагають відстежувати польоти дронів окупантів.