Точність і мобільність: ЗСУ отримали нову САУ, здатну бити ворога і залишатися невразливою

Нова техніка сильно підвищить міць ЗСУ напередодні наступу

На озброєнні ЗСУ було помічено нову модифікацію самохідної артилерійської установки М109 — A6 Paladin виробництва США. Як мінімум, дві одиниці подібної техніки засвітилися в одному із сюжетів.

На це звернув увагу у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, який зазначив, що саме цю модифікацію США обіцяли Києву і ось вона з’явилася в Україні.

M109A6 Paladin — це модифікація, яку почали виробляти в 1990-му році, майже через 30 років після старту виробництва базової моделі САУ M109. Її основними відмінностями є:

гармата зі стволом 39 калібрів, що збільшило дальність стрільби до 30 км;

нова вежа з покращеним броньовим захистом та внутрішньою обшивкою з кевлару;

нова радіостанція із цифровою шифрованою системою передачі даних;

автоматизована система управління вогнем з датчиками зброї та висоти, бортовим балістичним обчислювачем та навігаційною системою для автоматичного наведення зброї;

приймач космічної радіонавігаційної системи NAVSTAR;

покращені внутрішні відсіки зберігання амуніції та пострілів (підвищена їхня безпека та ємність — з 36 до 39).

Автоматизація M109A6 Paladin дозволяє підготувати зброю до ведення вогню навіть під час руху, вже через 30 секунд після минулого пострілу і такою самою точністю, як при веденні вогню з місця. Це робить стрілянину з "Паладіна" ще безпечнішою для екіпажу та техніки, оскільки дозволяє швидко змінювати позицію.

Щодо мобільності, то 32-тонна А6 здатна розвивати швидкість до 55 км/год і має запас ходу в 350 км.

Загалом кількість отриманих Україною різних модифікацій САУ М109 вже перевалила за сотню, у тому числі навіть варіанти, які виготовляють спеціально для Італії.