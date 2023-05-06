Стало більше, але гірше: окупанти штампують нову бронетехніку замість знищеної ЗСУ

ЗСУ знищують її швидше, ніж окупанти будують, та й своїх мінусів у техніки вистачає

Російські окупанти мають намір у чотири рази збільшити виробництво найсучаснішої своєї БМП-3, якій цього року виповнилося 36 років. Однак уроджені вади не дозволять агресорові створити з неї "вундервафлю".

Як повідомляє корпорація "Ростех", за перший квартал 2023 року Курганський машзавод передав військам стільки ж БМП-3, як за весь 2019-й. При цьому з 2022 року на завод прийнято 2200 осіб, а робоча зміна триває по 12 годин.

Але, як вважає військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, окупантам це не допоможе.

За його словами, за весь 2019 рік Курганмашзавод випустив 50 БМП, з яких сім опинилися в небоєздатному стані, тобто за I квартал 2023-го окупанти отримали 50 БМП-3.

"Але справа в тому, що, згідно з задокументованими (фото/відео) втратами російських БМП-3, їх було знищено, пошкоджено та стали трофєями 254 одиниці. Згідно з не задокументованими, понад 350 од. За фактом те, що російський ВПК зараз виробляє протягом кварталу, утилізується в середньому за місяць", — іронізує військовий експерт.

Але ще цікавіше те, що хоча БМП-3 вважається дуже гарною технікою, насамперед завдяки потужному озброєнню зі 100-мм та 30-мм гармат, у неї досить і недоліків:

двигун був перенесений з передньої частини БМП в задню, що зменшило на дві людини місткість десантного відсіку і зробило залишення машини для них небезпечнішим. Так, при встановленні двигуна спереду — дверцята безпечного виходу десанту розташовувалися ззаду, тепер бійці роблять це через люк у даху, що набагато небезпечніше;

дизельний двигун УТД-29, встановлений на БМП-3, досить ненадійний, найчастіше відбувається руйнування кілець ущільнювачів на ковпачках форсунок, що призводить до змішування масла з паливом;

наявність у БМП 100-мм гармати підвищує її озброєність, але при пробитті броні детонація потужних снарядів усередині бронемашини не залишає екіпажу та десанту шансів на виживання;

недостатня броня, особливо бокова, здатна протистояти максимум 127 мм пулі. Та й лобова броня не завжди витримає влучення 25 або 30 мм снаряда. А посилення броні збільшує вагу і, як наслідок, веде до ще більшої кількості поломок двигуна.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали поки що єдину в Україні вітчизняну важку БМП або БТР на базі танка Т-64.