Україна може отримати БМП з гарматою, що б'є на 3 км (відео, фото)

Їхати така машина може зі швидкістю 100 км на годину

Українські військові в Німеччині в березні опановували новітні бронетранспортери Stryker. Вони використовуються при підготовці поповнення 82-ї бригади.

На останніх фото, які з’явилися в мережі помітили, що це не тільки M1126 Stryker, а й M1296 Dragoon — модернізована версія, озброєна 30-мм гарматою. Це 30-мм гармата Mk.44 Bushmaster II, а сама вежа безпілотна Kongsberg. У цій колісній броньованій машині з плоским дном також вдосконалені деякі компоненти мобільності, щоб пристосуватись до збільшення ваги через гармату, встановлені ширші шини.

Характеристики M1296 Dragoon:

Вага — приблизно 18,5 т

Вага (з додатковою бронею) — 24,9 т

Довжина — 7,65 м

Ширина — 2,77 м

Висота — 2,77 м

Максимальна дорожня швидкість — 100 км/год.

Озброєння:

Основна гармата 30 мм

Кулемет 7,62 мм.

Такий M1296 Dragoon може ефективно вражати легкоброньовану техніку на дальності до 3000 метрів. Гармата може стріляти снарядами, що вибухають над ціллю. Це ефективно проти ворогів в окопах та за стінами. Повітряні снаряди також ефективні проти безпілотних літальних апаратів. Гармата має систему подвійної подачі, тому стрілок може швидко перемикатися між типами боєприпасів. Експерти зазначають, що "Драгун" — гарний БТР, однак вважають що до БМП йому бракує захисту.

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