Україна може отримати БМП з гарматою, що б'є на 3 км (відео, фото)
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Їхати така машина може зі швидкістю 100 км на годину
Українські військові в Німеччині в березні опановували новітні бронетранспортери Stryker. Вони використовуються при підготовці поповнення 82-ї бригади.
На останніх фото, які з’явилися в мережі помітили, що це не тільки M1126 Stryker, а й M1296 Dragoon — модернізована версія, озброєна 30-мм гарматою. Це 30-мм гармата Mk.44 Bushmaster II, а сама вежа безпілотна Kongsberg. У цій колісній броньованій машині з плоским дном також вдосконалені деякі компоненти мобільності, щоб пристосуватись до збільшення ваги через гармату, встановлені ширші шини.
Характеристики M1296 Dragoon:
- Вага — приблизно 18,5 т
- Вага (з додатковою бронею) — 24,9 т
- Довжина — 7,65 м
- Ширина — 2,77 м
- Висота — 2,77 м
- Максимальна дорожня швидкість — 100 км/год.
Озброєння:
- Основна гармата 30 мм
- Кулемет 7,62 мм.
Такий M1296 Dragoon може ефективно вражати легкоброньовану техніку на дальності до 3000 метрів. Гармата може стріляти снарядами, що вибухають над ціллю. Це ефективно проти ворогів в окопах та за стінами. Повітряні снаряди також ефективні проти безпілотних літальних апаратів. Гармата має систему подвійної подачі, тому стрілок може швидко перемикатися між типами боєприпасів. Експерти зазначають, що "Драгун" — гарний БТР, однак вважають що до БМП йому бракує захисту.
Раніше "Телеграф" розповідав про нову модифікацію САУ М109 A6 Paladin, яку помітили в Україні. Вона має збільшену дальність, що дозволяє довше лишатися непоміченою ворогом.