Рус

Україна може отримати БМП з гарматою, що б'є на 3 км (відео, фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1501
M1296 Dragoon - модернізований Stryker Новина оновлена 06 травня 2023, 10:05
M1296 Dragoon - модернізований Stryker

Їхати така машина може зі швидкістю 100 км на годину

Українські військові в Німеччині в березні опановували новітні бронетранспортери Stryker. Вони використовуються при підготовці поповнення 82-ї бригади.

На останніх фото, які з’явилися в мережі помітили, що це не тільки M1126 Stryker, а й M1296 Dragoon — модернізована версія, озброєна 30-мм гарматою. Це 30-мм гармата Mk.44 Bushmaster II, а сама вежа безпілотна Kongsberg. У цій колісній броньованій машині з плоским дном також вдосконалені деякі компоненти мобільності, щоб пристосуватись до збільшення ваги через гармату, встановлені ширші шини.

Характеристики M1296 Dragoon:

  • Вага — приблизно 18,5 т
  • Вага (з додатковою бронею) — 24,9 т
  • Довжина — 7,65 м
  • Ширина — 2,77 м
  • Висота — 2,77 м
  • Максимальна дорожня швидкість — 100 км/год.

Озброєння:

  • Основна гармата 30 мм
  • Кулемет 7,62 мм.

Такий M1296 Dragoon може ефективно вражати легкоброньовану техніку на дальності до 3000 метрів. Гармата може стріляти снарядами, що вибухають над ціллю. Це ефективно проти ворогів в окопах та за стінами. Повітряні снаряди також ефективні проти безпілотних літальних апаратів. Гармата має систему подвійної подачі, тому стрілок може швидко перемикатися між типами боєприпасів. Експерти зазначають, що "Драгун" — гарний БТР, однак вважають що до БМП йому бракує захисту.

Раніше "Телеграф" розповідав про нову модифікацію САУ М109 A6 Paladin, яку помітили в Україні. Вона має збільшену дальність, що дозволяє довше лишатися непоміченою ворогом.

Теги:
#Зброя #БТР #БТР Stryker