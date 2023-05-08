Окупантам "сподобається": ЗСУ показали відпрацювання важливого елемента майбутнього наступу

Техніка критично важлива для контрнаступу

Збройні сили України продовжують готуватися до майбутнього контрнаступу, тим більше, що іншого шансу може й не бути. У рамках цієї підготовки з’явилося відео тренування інженерних частин ЗСУ з переправи через водну перешкоду.

Відповідне відео на своєму Telegram-каналі розмістив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. При цьому в кадрі чітко видно техніку, яка допомагає подолати цю перешкоду — гусеничні транспортери ПТС-2.

На відео ця техніка перекидає через річку кілька десятків солдатів, а потім легкий бронеавтомобіль HMMWV. Сам ПТС-2 являє собою машину-амфібію, здатну пересуватися суходолом і на воді створену в 1970-х роках на базі танка Т-64.

ПТС-2 здатна перекинути через річку до 75 солдатів у повному озброєнні чи 1 бронетранспортер. Маючи швидкість на плаву до 12 км/год, подолати річку шириною, скажімо, 100 метрів, ця техніка зможе за 30 секунд.

Причому це можна робити навіть під обстрілом ворога, правда особовий склад нічим не буде прикритий, оскільки броні транспортер не має, зате озброєний кулеметом калібру 7,62 мм, тобто може вести вогонь, прикриваючи свій рух.

Відпрацювання ЗСУ переправи через водну перешкоду може означати підготовку до наступу, в ході якого доведеться долати водні перепони, починаючи з Дніпра на Херсонщині, і закінчуючи різними річками на Донбасі.

ПТС-2 — не єдиний зразок військової техніки ЗСУ на базі танка Т-64. Так, нещодавно "засвітився" перший зразок важкої бронемашини для перевезення піхоти, створений на базі цього танка. Сама концепція подібної техніки успішно використовується Ізраїлем і може дуже допомогти при настанні ЗСУ, даючи кращу захищеність десанту, що особливо важливо при штурмових діях.