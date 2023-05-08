Для спецназу та наступу – в Україні засвітилася техніка американських ССО

Техніка ідеальна для проникнення диверсантів у тил ворога під час наступу

На озброєнні ЗСУ виявилися не тільки нові розробки типу важких бронетранспортерів, створених на базі танка Т-64, але невеликі швидкісні авто, відомі також як баггі, Polaris MRZR 4, що використовуються Силами спеціальних операцій США та їх морськими піхотинцями.

Відповідне відео з’явилося в одному з Telegram-каналів і є рідкістю для України.

Сам баггі є досить новим і був прийнятий на озброєння в США всього 10 років тому – у 2013 році і став продовженням колишньої моделі MRZR 2, але має 4 місця для бійців замість 2 у старої моделі та вантажопідйомність 680 кг проти колишніх 454 кг. Також можна возити з собою причіп ще на 454 кілограми вантажу.

Подібні машини призначені для надшвидкого пересування по пересіченій місцевості та не мають броні: їх захистом є висока швидкість – до 100 км/год та прохідність. Озброєння не надто вражає і представлене в основному кулеметами чи гранатометами.

Проте подібна техніка успішно використовується диверсійними підрозділами і групами, оскільки дозволяє важкодоступною місцевістю зайти в тил ворога і завдати удару в місце, в яке він не чекає атаки, і швидко піти. Це дозволяє сіяти паніку в тилах противника, що особливо важливо в момент наступу, оскільки ворог вважатиме, що він оточений і буде деморалізований або ж зовсім залишить свої позиції.

Тобто ця техніка буде дуже доречною для майбутнього наступу ЗСУ і стане гарним доповненням до більш потужної техніки у вигляді танків і САУ, які точно і швидко зможуть давити ворожі вогневі точки.