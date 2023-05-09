Велика Британія може надати Україні ракети високої дальності: який варіант можливий (відео)

Навіть в експортному варіанті ракета має вражаючу дальність в 250 км

Британія може стати першою країною, що надасть Україні ракети високої дальності. Йтися може про крилаті ракети Storm Shadow повітряного базування.

Про це пише The Washington Post. Вони зазначають, що у нещодавно опублікованому Міжнародним фондом для України повідомленні про закупівлю, Міністерство оборони Сполученого Королівства попросило "висловити зацікавленість" у наданні здатності завдавати ударів на дальність до 300 кілометрів або майже 200 миль. Підштовхують до цього рішення і США. Однак остаточне рішення ще не прийняте, стверджує неназваний британський чиновник. За кілька тижнів до цього при зливі даних американської розвідки на Discord також йшлося про намір надіслати в Україну невизначену кількість ракет Storm Shadow.

Ракети Storm Shadows можна встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва та отримати можливість досягти Криму та захоплених територій на сході країни. Українські посадовці вже не раз запевняли іноземних союзників, що не використовуватимуть такі ракети по росії.

Характеристики Storm Shadow/ SCALP:

Це англо-французькі ракети дальньої дії розроблені для спланованих атак проти важливих фіксованих або стаціонарних цілей,

Прийняті на озброєння Королівськими ВПС і ВПС Франції в 2003 році і використовувався в Перській затоці, Іраку та Лівії,

Вага: 1300 кг,

Довжина: 5,10 м,

Дальність польоту 560 км (експортні варіанти лише 250 км),

Ракета має інерційне та GPS наведення, систему стеження за місцевістю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримає від США новий пакет допомоги. Туди увійдуть артснаряди, безпілотники, ракети для систем ППО, а також ППО HAWK.