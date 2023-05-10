"Надути" окупантів — коли і гума стає зброєю

Військова хитрість рятує життя та засоби для майбутнього наступу

В епоху дронів та розвідувальних супутників успішно продовжують використовуватися методи Другої світової війни за обманом ворога за допомогою гумових моделей військової техніки. Цей метод успішно використовують ЗСУ.

Так, Telegram-канал платформи United24 показав відео виробництва та установки гумових макетів танків, які вводять в оману розвідку окупантів і змушують їх витрачати марно боєприпаси. При цьому справжня техніка залишається цілою.

Зокрема, гумовий макет танка завдяки сучасним технологіям відображається в тепловізорі як реальна ціль, що є доказом його "справжності". При цьому розгортання такої хибної мети займає 10 хвилин і ще 25 хвилин піде на те, щоб зібрати надувний макет для перевезення. Сам макет при його розгортанні важить лише близько 100 кг.

Таким чином, справжня техніка буде абсолютно цілою, що дозволить її використовувати в бою, і значно заощадить фінансові ресурси. Вартість гумового макета складає близько 25 тисяч євро, а ціна танка "Абрамс" перевищує 6 млн доларів, тобто різниця виявляється більш ніж у 200 разів.

У той час, як ЗСУ використовують сучасні методи маскування та обману противника, і готуються отримувати сучасні танки НАТО, окупанти тягнуть на фронт танки 75-річної давності. Щоправда, останні можуть бути їм дещо корисними, вважають західні експерти.