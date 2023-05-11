"Індіанці" з Бразилії для ЗСУ – Україна хоче купити сотні бронемашин

Техніка купується з однією єдиною метою

Україна надіслала до Міністерства оборони Бразилії запит на експорт броньованих машин Guarani для ДСНС.

Про це повідомляє бразильське видання TecnoDefesa, уточнюючи, що йдеться про 450 одиниць техніки у версії броньованих медичних машин.

У документі, адресованому міноборони Бразилії, наголошується, що техніка буде пофарбована у червоно-жовтий колір. Вона буде призначена для евакуації цивільного населення та транспортування поранених із зони бойових дій.

Як пише військовий історик та експерт Андрій Харук, цей БТР створювався для заміни застарілих бронемашин у бразильській армії, вперше був представлений у 2009 році та отримав назву на честь одного з індіанських племен Бразилії.

"Гуарані" є 6-колісним тривісним броньовиком масою близько 18 тонн, здатний плавати, з рівнем захисту, здатним "тримати" кулі калібру 7,62-мм у бортах і 12,7 мм або навіть 20-мм снаряди в лобовій проекції.

При цьому можливе навішування протикумулятивних екранів HSF (Hybrid Slat Fence) виробництва ізраїльської фірми Plasan, що прикривають борти (включаючи ходову частину) і реактивних протитанкових гранатометів, що захищають від вогню. Днище корпусу має V-подібний профіль, що знижує уразливість від мін та імпровізованих вибухових зарядів.

Озброєння БТР для медичних цілей, швидше за все, буде зняте, але у базовому варіанті оснащується кулеметами 7,62 чи 12,7 мм. Є варіант розробки ізраїльських фірм з безлюдною вежею, в якій крім кулемета можна встановити 30-мм гармату. Також існує БТР, озброєний 120 мм мінометом, який почав надходити на озброєння армії Бразилії.

При цьому "Гуарані" є на озброєнні низки країн світу, таких як Гана та Ліван. Цікаво, що ще один контракт було зірвано з непрямої вини… України. Як пише Андрій Харук, раніше укладений контракт на постачання 28 БТР Філіппінам було заборонено Німеччиною (у БТР є німецькі деталі), оскільки Бразилія не захотіла продати Україні 35-мм снаряди, які використовуються у зенітних самохідках "Гепард".

У цей час окупанти нарощують виробництво своєї техніки, сподіваючись поповнити свої втрати, зазнані під час боїв.