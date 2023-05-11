Остання ланка в пазлі контрнаступу. Чому ракети Storm Shadow для України – це реальний прорив

Ці ракети допоможуть українським воїнам боротися з російськими загарбниками та знищувати їхні важливі об’єкти

Україна отримала крилаті ракети великої дальності Storm Shadow від Великої Британії. Вони стали чудовим доповненням до вже раніше переданого партнерами озброєння, адже за допомогою них українські військові зможуть вражати такі цілі як аеродроми, порти, надводні кораблі та підводні човни у порту, мости та інші стратегічні об’єкти.

Інформацію про передачу нашій країні ракет великої дальності підтвердив голова Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес.

Ракети Storm Shadow є у кількох модифікаціях. Одна з них б’є на 290 км, друга — до 560 км. Яку саме з них отримала Україна — поки що залишається в секреті. Однак по-своєму хороші обидві модифікації.

Так, ракети на 560 км становлять чималу цінність для наших захисників, тому український літак зможе запускати їх, наприклад, із Кривого Рогу прямо по Кримському мосту. Таким чином, йому не потрібно буде входити в зону дії ворожого ППО.

Ракета, яка б’є на 290 км, також допоможе українським воїнам боротися з російськими загарбниками та знищувати їх важливі об’єкти.

Інфографіка NV

Тим часом у мережі вже почали обговорювати передані Україні ракети Storm Shadow, наголошуючи, що це досить потужне посилення арсеналу озброєння, який сьогодні має наша армія.

Так, офіцер Армії оборони Ізраїлю військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, що Storm Shadow доставляє кілька сотень кг вибухівки з дуже великою точністю. А найголовнішим у цій ракеті є її система наведення.

"Вона складається одразу з 5 складових: інерційна, GPS, TERPROM, TERCOM та інфрачервона головка самонаведення. TERPROM і TERCOM — це системи, які враховують контури рельєфу місцевості та порівнюють їх з даними бортового комп’ютера. Боєголовка у цієї ракети є дворівневою: спочатку кумулятивний пропалює броню/бетон/землю, а потім більша її частина проникає всередину мети, щоб завдати максимальної шкоди", — написав він.

За словами аналітика та офіцера, Storm Shadow летить по складній траєкторією. Спершу вона пролітає на невеликій висоті, щоб її складніше було виявити та збити, а перед метою вона підіймається, щоб пікувати на об’єкт для атаки.

Блогер, колишній журналіст і медіаменеджер Леонід Цодіков вважає, що ракети Storm Shadow були останньою ланкою в пазлі наступальної операції ЗСУ.

"Воно дозволить у перші п’ять шість годин операції повністю перерізати ключові логістичні лінії, включаючи керченський міст, придушити всі відомі нам склади боєприпасів та центри управління військами. Далі будуть блискавичні прориви та охоплення повністю деморалізованого супротивника", — сказав Цодіков.

Однак для цього, на думку блогера, Україна має бути не менше 300 таких ракет.

Засновник спільноти InformNapalm Роман Бурко, посилаючись на дані CNN, зазначає, що Україна отримала далекобійні ракети Storm Shadow радіусом дії до 300 кілометрів.

"Тому російські штаби або склади боєприпасів, перенесених за межі досягнення ракет HIMARS, за радіус 100 км, більше не будуть недосяжні для сил оборони України", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що на озброєнні українських захисників з’явилася чеська реактивна система залпового вогню BM-21 MT. Воїни вже показали, як вона виглядає.