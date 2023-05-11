Перед наступом ЗСУ буде "Шторм" — як саме Україні допоможуть новітні ракети від Великобританії

З новим зброя наступ розвиватиметься зовсім по-іншому

У четвер, 11 травня, нарешті було знято табу на використання далекобійної західної зброї, здатної дістати до території росії. Сталося це завдяки постачанню Великобританією крилатих ракет Storm Shadow.

За словами західних чиновників, це постачання дозволить Україні змінити "правила гри", але крім того, як з’ясував "Телеграф", здорово допоможе в контрнаступі, що готується ЗСУ.

Ракети Storm Shadow є досить новим (прийнятий на озброєння у 2001 році) комплексом зброї дальньої дії – не менше 250 км, призначеним для дальніх ударів.

Головною "фішкою" ракет є наявність одразу трьох систем управління — GPS, інерційної системи наведення та системи ТЕРКОМ (завантажені до ракети фото об’єктів на її маршруті дозволяють коригувати політ).

Дублювання один одного відразу трьома системами наведення дозволяє досягати абсолютної точності практично у всіх пусках. Наприклад, під час лівійської компанії в 2011 році ВПС Італії заявили про використання близько 30 ракет Storm Shadow, які досягли 97% точності.

26 червня 2016 року ВПС Великобританії використали чотири ракети Storm Shadow проти бункера ІДІЛ в Іраку. І знову всі чотири ракети досягли прямих попадань, проникнувши глибоко в бункер. Ракети Storm Shadow були використані через масивну конструкцію бункера.

"Відкрити" бункер допомогла потужність, яка є у Storm Shadow — при загальній вазі 1300 кг, близько 460 кілограмів з них займає вибухівка, що робить удар ракети дуже потужним. У сукупності ж з майже 100% точністю ракетний комплекс стає майже суперзброєю, чиї можливості обмежує лише порівняно невелика дальність в 250 км.

Втім, по-перше, виробник не вказує на точну дальність комплексу, обмежуючись загадковим "понад 250 км", а по-друге, цієї дальності цілком вистачить Україні для завдання точних ударів, що особливо цінно при підготовці майбутнього контрнаступу.

Так, навіть заявленої дальності в 250 км Україні вистачить для завдання ударів по цілях у російських тилах, які досі вважалися якщо й недосяжними, то вкрай складними для поразки.

Зокрема, найбільш далекобійна високоточна зброя, що є сьогодні у ЗСУ, представлена ракетами до РСЗВ HIMARS і обмежується приблизно 80 км. Використання настільки високоточних Storm Shadow зі збільшеною втричі дальністю, дозволить накривати ракетами не тільки Севастополь, до якого від Херсона по прямій порядку 230-240 км, а й територію росії.

Скажімо, від Краматорська можна дістати до Ростова-на-Дону (близько 225 км), а з кордону Харківської області – до Воронежі (близько 240 км).

Тобто ЗСУ зможуть бити по колонам окупантів, які тільки висуватимуться до фронту, місцям розташування частин, складам боєприпасів, пунктам управління, залізничним вузлам та мостам якими перевозять особовий склад та боєприпаси.

Єдиним обмеженням може стати їхня кількість на озброєнні ЗСУ, адже Storm Shadow не з дешевих – одна ракета коштує не менше 1,2 млн. дол.

У росії також оцінили загрозливу їм небезпеку і вже почали загрожувати "адекватною відповіддю".