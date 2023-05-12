Найкращий засіб проти ворожої піхоти: ЗСУ використовують хорватські реактивні міномети (відео)

Такий вид озброєння може стати найкращим проти піхотних штурмів російських загарбників.

Українські захисники мають на озброєнні велику кількість різної техніки, яку нашій країні передали партнери. До них входять також і 128-мм причіпні РСЗВ типу RAK-SA-12 виробництва Хорватії. Ця система є чимось середнім між "класичним" мінометом 120-мм та легкою гаубицею 105-мм, але вона здатна всього за 10 секунд стрілянини влаштувати російським окупантам одразу 12 несподіваних "подарунків".

Про це пише український військовий портал Defense Express, повідомляючи, що наприкінці квітня Державна прикордонна служба України показала RAK-SA-12, які отримала від Хорватії.

Фото — Держприкордонслужба

Реактивні системи залпового вогню в цьому випадку мають 12 напрямних, з яких можна відстрілювати реактивні снаряди з темпом 1 ракета в 1 секунду або залп в 12 снарядів за 9,6 секунди.

Фото — Agencija Alan

Хорватські RAK-SA-12 є реактивними мінометами, які можуть стати найкращим озброєнням проти піхотних штурмів російських окупантів.

Характеристики

маса повністю спорядженого RAK-SA-12 — 960 кг;

дальність стрілянини з RAK-SA-12 — від 800 до 8000 метрів;

для розгортання на позиції вже зарядженої такою РСЗВ – до 1 хв 30 секунд;

для розгортання з дозарядкою – до 3 хв 30 с,

для згортання з бойової позиції – до 1 хвилини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримала від Великобританії необхідні їй ракети Storm Shadow, завдяки яким наші захисники можуть влаштовувати окупантам у Криму несподівані "сюрпризи".