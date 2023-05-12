Легкий та смертоносний – який літак може отримати Україна від Чехії

Новий літак може стати незамінним для ЗСУ в одній справі

Президент Чехії Петро Павло оголосив про військову допомогу Україні. Країна передасть ЗСУ два радянські ЗРК "Куб" разом із ракетами. Крім цього, країна розглядає можливість передачі літаків L-159, які можуть допомогти ЗСУ у майбутньому наступі.

L-159, вперше показаний в 1999-му і прийнятий на озброєння в 2001-му році, є легким навчально-бойовим літаком, який можна використовувати для навчання польотів і як легкий штурмовик для удару по наземних цілях.

Чеський штурмовик у жодному разі не можна вважати рівноцінним таким літакам як F-16 або навіть МіГ-29, він поступається також і шведському штурмовику JAS 39 Gripen, але також може зайняти свою вузьку нішу в озброєнні ЗСУ.

Так, він поступається іншим літакам у всіх показниках;

швидкості – 960 км/год проти понад 2000 км у F-16, МіГ-29 та JAS 39 Gripen;

озброєності – має лише 7 точок підвісок озброєння проти 10-13 в інших;

у висоті польоту – його суперники мають мінімальну "стелю" 15 000 метрів.

Тим не менш, L-159 має і суттєві плюси, перш за все, ціну — близько 10-12 млн дол., при 25 млн. у МіГ-29, 30 млн. у JAS 39 Gripen і 50 млн. дол. у F-16, а також велику простоту освоєння та використання.

Також чеський літак може зайняти вузьку нішу літака безпосередньої підтримки землі, адже він може атакувати позиції ворога своїми бомбами, а головне – 4 ракетами AGM-65 Maverick. Останні можуть вражати наземну техніку, у тому числі танки з дальності в 28 км, що недоступно для ЗРК окупантів малого радіусу дії до 25 км.

У той же час для повітряного бою L-159 явно не годяться, тому що озброюються ракетами Sidewinder з дальністю всього 20 км, тоді як російські літаки можуть збивати їх на відстані від 30 до більш ніж 50 км.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ продовжують отримувати від союзників бойові літаки.