Зробили висновки? Окупанти не стали погіршувати модернізацією танка, але це йому не допомогло

70-річний танк навіть не стали покращувати, бояться що зіпсують

Після невдалого досвіду з "покращенням" старого танка Т-62, який став тільки гіршим і менш маневреним, росіяни, ймовірно, врахували цей досвід і не стали покращувати ще старіший танк Т-54/55, який став з’являтися на фронті у квітні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, у вічі впадає відсутність динамічного захисту на танку. У той час, як бідолаху Т-62М вони обвішували з вежі до ковзанок динамічним захистом "Контакт-1", Т-55, який має ще гіршу броню, вони залишили без посилення.

На думку Олександра Коваленка, це могло бути зроблено або з практичної позиції (адже зайве навантаження на Т-54/55 робить його менш мобільним і вразливішим, а також підвищує аварійність вузлів за відсутності реального підвищення виживання танка), або через дефіцит динамічного захисту. у РВВ (російських окупаційних військ — Ред.).

"Не думаю, що другий варіант має право на життя, все ж таки з "Контактом-1" у РОВ не повинно бути проблем, а тому все ж таки перший варіант. Мабуть, з бездарної модернізації Т-62М змогли зробити висновки. Адже і справді, не може ж у РВВ бути все так погано, що навіть не вистачає "Контакту-1"... Адже правда?", — констатує експерт.

Зауважимо, що, на думку західних експертів, Т-55 можуть принести росіянам і користь, в основному у вигляді більшої простоти навчання екіпажів, більш легкої експлуатації та використання в обороні як самохідної артилерії або будучи вкопаними в землю.