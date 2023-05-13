Модернізований штурмовик Су-25 вже в лавах Повітряних сил: що він може та чим відрізняється від базової версії (відео)

Штурмовик модернізований сучасними системами навігації та іншими "бонусам"

Окрім винищувачів Україні для проведення контрнаступальних дій потрібні і штурмові літаки. Один з наймасовіших в цій категорії радянський Су-25. В Україні таку авіацію модернізують.

Фото колишнього північномакедонського літака у складі 299ї бригади тактичної авіації. Він був поставлений ще навесні минулого року і згодом модернізований до стандарту Су-25М1(К). Фото публікує Ukraine Weapons Tracker.

Характеристики Су-25:

Це одномісний броньований дозвуковий штурмовик. Він призначений для підтримки в зоні бойових дій. Цілями можуть бути наземні та надводні об'єкти, а також гелікоптери та транспортні літаки, що йдуть на низьких висотах.

Маса порожнього: 9185 кг

Маса спорядженого: 11 600 кг

Нормальна злітна маса: 14 530 кг

Максимальна злітна маса: 17 530 кг

Практична стеля (без підвісок): 7000-10 000 м

Максимальна висота бойового застосування: 5000 м

Маса броньованого захисту: 595 кг.

Модернізація Су-25 в українській версії включає не тільки капітальний ремонт, а у встановлення додаткового обладнання. Замінюється аналоговий приціл на цифровий, встановлюється прийомник системи супутникової навігації, радіостанція, засоби контролю та реєстрації польотних даних. Як наслідок покращується не тільки навігація на будь-яких висотах, а й точність стрільби та скидування бомб. Варіант модифікації Су-25М1К включає додавання комбінованого засобу відстрілу хибних теплових цілей.

Зазначимо, що Су-25 можуть носити ракети Zuni 5 в чотирьохствольних пускових установках. Раніше "Телеграф" розповідав, що їх також можна встановити на МіГ-29.