Приманка для ППО: що цікавого Україна могла отримати неофіційно

Крила ракети-приманки розгортаються в момент пуску, аби вона займала менше місця

Україна могла використати новітнє озброєння, про передачу якого не повідомлялося офіційно. Це може бути мініатюрний повітряний ракетний комплекс ADM-160 MALD американського виробництва.

Про докази пише The Drive. Зазначається, що MALD використовується, щоб допомогти розчищати шляхи крізь засоби ППО противника. В статті йдеться про зображення, що свідчать про отримання Україною таких авіаційних приманок. Зображення з’явилося після вибуху у Луганську, однак точно підтвердити де і коли були знайдені ракети неможливо.

На фото з Луганська помітили схожість маркування

Це по суті малі крилаті ракети, що є обманками для блокування радарів противника, а також аби відволікти операторів протиповітряної оборони від реальних загроз. ADM-160B призначений аби слідувати заданим маршрутом, імітуючи радіолокаційні сигнатури різних типів літаків. Один літак може запустити кілька таких невеликих приманок.

Характеристики ADM-160 MALD:

Максимальний радіус дії близько 804 км (500 миль),

Довжина корпусу – 2,38 метрів,

Розмах крил – 0,65 метрів,

Стартова маса – 45 кг,

Дальність польоту – від 460 км до 575 км, залежно від модифікації.

Зазначається, що офіційно про такі поставки не повідомлялося. Портал defence-ua додає, що американські MALD могли бути адаптовані для запуску із радянських літаків в строю ЗСУ як і для ракет AGM-88 HARM та керованих авіабомб JDAM-ER.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у вибуху в Луганську попередньо вбачають використання Україною нових ракет Storm Shadow. Їх наша країна офіційно отримала від Великої Британії.