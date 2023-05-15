Від відплати не втекти: яка американська техніка допомагає ЗСУ знищувати артилерію окупантів

Удар ворога не залишиться безкарним

Артилеристи ЗСУ активно та ефективно використовують американські радіолокаційні станції (РЛС) контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36, здатні засікати позиції ворожої артилерії та полегшують її знищення.

У відеосюжеті телерадіостудії МО України "Бриз" у Facebook розповідається, що AN/TPQ-36 була прийнята на озброєння армії США у 1981 році і залишається високоефективним комплексом, здатним відстежувати до 99 цілей (снарядів) у повітрі, що належать до 10 видів зброї та військової техніки.

За словами бійців, можливості радара дозволяють обчислити місцезнаходження гармати, міномета чи РСЗВ, які ведуть вогонь ще до того, як випущений ними снаряд впаде на землю. Отримані координати відразу передаються своєї артилерії і позиції окупантів накривають влучним вогнем. При цьому дальність позицій, що виявляються, артилерії противника досягає 20-25 км в залежності від типу боєприпасів.

Обслуговування радара AN/TPQ-36 є дуже простим і швидким. Так, за словами одного з членів його розрахунку, навчання зайняло лише три тижні теоретичної підготовки, після чого була практика. Процес розгортання або, навпаки, згортання радара також дуже швидкий і займає всього близько 15 хвилин, а перевозиться він за допомогою позашляховика.

За словами українських військових, найефективніше AN/TPQ-36 діє у зв’язку з безпілотними розвідниками у повітрі, наприклад, таким як українська "Фурія".