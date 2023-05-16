Україна отримала новий вид ЗРК для повітряної оборони - ЗМІ

Новий ЗРК може гарно проявити себе проти різних цілей

Україна могла отримати першу італійсько-французську систему протиповітряної оборони SAMP/T. Її обслуговуватимуть 20 місцевих фахівців.

Про це повідомляє видання La Stampa. Зазначимо, що SAMP/T створювався для захисту механізованих підрозділів на марші, однак випробовування показали ефективність проти крилатих й балістичних ракет малої та середньої дальності, а також дронів, літаків.

Серед особливостей ЗРК SAMP/T — одночасне наведення на 16 різних цілей, використання уніфікованої зенітної керованої ракети (ЗУР) Aster-30, а заявлена дальність перехоплення ракетами Aster 30 аеродинамічних цілей складає понад 100 км.

Характеристики ЗРК SAMP/T:

дальність ураження літаків — від 3 до 100+ км,

дальність ураження балістичних ракет — від 3 до 35 км,

висота ураження — 25 км,

стартова маса ракети — 510 кг,

маса бойової частини — 15-20 кг.

Характеристики ЗРК SAMP/T

ЗРК SAMP/T це сучасний цифровий комплекс і загалом потребує лише 14 людей для обслуговування. Профільне видання Defence-ua зазначає, що, наприклад, у того ж Patriot стандартний особовий склад розрахунку складає 90 осіб. Такі ЗРК є у власності Франції та Італії.

Раніше "Телеграф" розповідав про отримання не тільки ЗРК Patriot, а й IRIS-T. Його дальність перехоплення цілі складає до 80 км. Також отримана зенітна система малої дальності ППО Skynex. Вона ефективна проти безпілотників.