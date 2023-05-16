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Україна отримала новий вид ЗРК для повітряної оборони - ЗМІ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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ЗРК SAMP/T Новина оновлена 16 травня 2023, 09:35
ЗРК SAMP/T

Новий ЗРК може гарно проявити себе проти різних цілей

Україна могла отримати першу італійсько-французську систему протиповітряної оборони SAMP/T. Її обслуговуватимуть 20 місцевих фахівців.

Про це повідомляє видання La Stampa. Зазначимо, що SAMP/T створювався для захисту механізованих підрозділів на марші, однак випробовування показали ефективність проти крилатих й балістичних ракет малої та середньої дальності, а також дронів, літаків.

Серед особливостей ЗРК SAMP/T — одночасне наведення на 16 різних цілей, використання уніфікованої зенітної керованої ракети (ЗУР) Aster-30, а заявлена дальність перехоплення ракетами Aster 30 аеродинамічних цілей складає понад 100 км.

Характеристики ЗРК SAMP/T:

  • дальність ураження літаків — від 3 до 100+ км,
  • дальність ураження балістичних ракет — від 3 до 35 км,
  • висота ураження — 25 км,
  • стартова маса ракети — 510 кг,
  • маса бойової частини — 15-20 кг.
Характеристики ЗРК SAMP T
Характеристики ЗРК SAMP/T

ЗРК SAMP/T це сучасний цифровий комплекс і загалом потребує лише 14 людей для обслуговування. Профільне видання Defence-ua зазначає, що, наприклад, у того ж Patriot стандартний особовий склад розрахунку складає 90 осіб. Такі ЗРК є у власності Франції та Італії.

Раніше "Телеграф" розповідав про отримання не тільки ЗРК Patriot, а й IRIS-T. Його дальність перехоплення цілі складає до 80 км. Також отримана зенітна система малої дальності ППО Skynex. Вона ефективна проти безпілотників.

Теги:
#Італія #Франція #ППО #ЗРК SAMP