Знищено 10% машин: окупанти зазнали тяжких втрат у дуже важливій техніці

Ворожа техніка показала свою повну безпорадність

Субота, 13 травня, стала "чорним" днем для авіації окупантів, і не тільки тому, що чотири літальні апарати за добу вони ще не втрачали. Основним ударом стало те, що серед них опинилися одразу два вертольоти Мі-8 у модифікації МТПР, що означає "багатоцільовий транспортний, перешкодовий, Ричаг".

Як пише військовий історик та експерт Андрій Харук, індекс "ПР" вертоліт отримав за встановлення у вантажному відсіку апаратури постановки перешкод "Ричаг-АВ".

Він пояснив, що обладнання вагою до 1,4 тонни встановлюється у вантажний відсік вертольота і займає більшу його частину, зовні розташовані чотири антени, дві з яких працюють на прийом ворожого сигналу РЛС, а ще дві – на його глушіння.

Вертоліт може триматися в повітрі близько 2,5 годин, зазвичай на висоті близько 3000 метрів, що найбільш ефективно для постановки перешкод, які ставляться для восьми цілей, розташованих на дальності до 150 км.

Точних даних про їхню ефективність немає, але попередник "Ричага-АВ" — комплекс "Азалія" у 2008 році під час агресії проти Грузії зменшував дальність дії грузинських РЛС для виявлення повітряних цілей з 300 до 50-70 км.

Втім, оскільки і Мі-8, і літаки, для захисту яких гелікоптери ставили перешкоди, в результаті було збито, очевидно, що ефективність "ричага" явно слабка.

Також, за даними Андрія Харука, переобладнання Мі-8 у варіант постановника перешкод розпочалося у 2010 році, а замовлено їх було лише 19 одиниць. Тобто знищення двох таких гелікоптерів не тільки показало їхню марність у реальному бою, а й позбавило одразу 10% машин даного типу.

Нагадаємо, що в ході останнього ракетного удару окупантів по Києву з’ясувалося, що так само марні і найсучасніші російські ракети "Кинжал".