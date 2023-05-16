Піар, та й годі: що не так із найбільш рекламованою технікою окупантів

Піар-проект провалився під час прямих боїв

Тяжка вогнеметна система (ТВС) "Буратіно" є улюбленою технікою для російської пропаганди, що, щоправда, не рятує її від попадання до рук бійців ЗСУ у вигляді трофеїв.

Такій рекламі сприяє потужний термобаричний боєприпас, що випалює повітря на площі свого вибуху і дуже еффектно виглядає з боку. Але, як стверджує військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, навіть в епіцентрі вибуху ТВС можна вижити, якщо дотримуватись стандартних вимог до укриття.

Але головні мінуси "Буратіно" в іншому, пояснює експерт, це:

мала площа поразки — всього до 4 гектарІВ, у системи залпового вогню "Град" вона становить 14,5 га, а у РСЗВ "Смерч" цілих 67,2 га;

мала дальність стрілянини — всього 6 км проти 30 км у "Града" і 70 км у "Смерча", тобто, знищити артогнем або захопити як трофей ТВС куди простіше, і ця доля вже спіткала від 6 до 10 одиниць;

мале число ТВС, що є на озброєнні – всього в окупантів їх близько 20 одиниць;

велика кількість техніки, необхідної для його захисту — до цього переліку входить, наприклад, бойова машина підтримки танків і самі танки.

У свою чергу ЗСУ можуть легко виявити запуск боєприпасу "Буратіно" за допомогою радарів AN/TPQ-36 та навести на них точний вогонь артилерії ЗСУ.