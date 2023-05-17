Ворогу в небі не сховатися: німецький виробник зброї планує передати Україні потужні радари (відео)

Один такий може вести одночасно 1500 цілей

В Україні збільшиться кількість сучасних радарів TRML-4D від компанії HENSOLDT. Мова про передачу ще шести радарів для посилення протиповітряної оборони України. Прибудуть вони в другому півріччі.

В компанії розповіли, що вартість замовлення понад 100 млн євро. Також українські оператори пройдуть відповідне навчання. Як зазначив гендиректор Томас Мюллер в компанії пишаються тим, що можуть поставити потрібні радари в стислі терміни, адже "Інформація від TRML-4D надходить у національну картину повітряної ситуації України, захищаючи українських громадян". Радари, які вже є в Україні, працюють в рамках системи ППО IRIS-T SLM.

Зазначимо, що TRML-4D використовує новітню радарну технологію Active Electronically Scanned Array (AESA). Він здатний на раннє виявлення різних типів повітряних цілей, таких як літаки, вертольоти та крилаті ракети. Він забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

TRML-4D призначений для використання як мобільного пристрою з дистанційним керуванням для ефективної наземної ППО. Особливий акцент у розпізнаванні та класифікації радар приділяє малим, швидким, низьколітаючим та/або маневровим крилатим ракетам і літакам. Розробники зазначають, що у радару чудова продуктивність у ситуаціях з високою щільністю цілей.

Характеристики TRML-4D:

Запас ходу: 250 км

Покриття по азимуту: 360° (обертання), 100° (фіксоване)

Місткість 3D супроводу 1500 цілей

Дальність польоту: винищувач > 120 км, надзвукова ракета > 60 км

Швидкість оновлення доріжки: < 1 с

Висока мобільність, налаштування та приведення до готовності протягом 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав про результативну роботу українських сил ППО напередодні, коли були знищені російські ракети "Кинджал". Зробити це вдалося завдяки комплексу Patriot, який збив ракети, які вважалися ледь не невидимими для ППО.