Таємне стає явним: у мережі показали допомогу ЗСУ від члена НАТО

Нова зброя не замінить гармати НАТО, але має свою перевагу

В артилерійських підрозділах ЗСУ, які завдають ударів по російським окупантам, з’явилися румунські 152 мм гаубиці М1981, які є копіями радянської гаубиці Д-20.

Відео з цією артилерійською зброєю з’явилося в Twitter із поясненням, що офіційно про постачання даних артсистем нічого не повідомлялося.

Хоча М1981 є ліцензійною копією Д-20, яку почали виробляти 1953-го, румунський зразок трохи новіший – його виробництво почалося на Решицькому заводі у місті Тімішоара на початку 1980-х років.

Загалом тактико-технічні характеристики "румунської" Д-20 ідентичні радянському зразку – вага близько 5,5 тонн, скорострільність до 6 пострілів за хвилину та короткий ствол, здатний закидати снаряди на дальність до 17,5 км.

Плюсом цієї системи є наявність власного боєприпасу, що виробляється також у Румунії, та їх кількість, яка перевищує 300 одиниць. Тобто відправка в Україну кількох десятків таких гаубиць не сильно вплине на обороноздатність цього члена НАТО.

Є у Румунії і покращений варіант М1981 – гаубиця М1985, створена за допомогою Китаю та здатна бити на відстань до 24 км та з більшою точністю. Таких гаубиць у армії Румунії налічується понад 110 одиниць.

Як і всі радянські системи калібру 152 мм, М1981 значно поступається 155 мм гаубицям стандарту НАТО, якими насичені ЗСУ. Насамперед – у дальності стрілянини, яка для гаубиць Альянсу становить 30-35 км звичайними снарядами та до 60 – з використанням спеціальних боєприпасів.

Тим не менш, М1981 буде явно незайвим для ЗСУ, як це вже трапилося з румунською версією 122 мм РСЗВ "Град", APR-40.