Окупанти знову погрожують ЗСУ новою військовою розробкою: що з нею не так

Зброя має шанс просто нікуди не потрапити

У росії заявили про початок виробництва покращеної авіаційної ракети з грізною назвою "Бронебійник", здатної бити на відстань до 6 км і вражати техніку та польові укріплення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє відомий журналіст Андрій Цаплієнко, уточнюючи, що ракета схожа на стару радянську авіаракету С-8, але дещо краща.

Так, "Бронебійник" має новий підривник, який дозволяє регулювати час і місце вибуху – при ударі про перешкоду або після його пробивання, кращий двигун, що дозволив збільшити дальність і масу ракети, і нову бойову частину ракети. Сама боєголовка може бути кумулятивною та осколково-фугасною, тобто, здатна атакувати техніку, живу силу та легкі укріплення. Нарешті дальність польоту ракети становить до 6 км.

Втім, усіма тими ж характеристиками має ракета С-8, поліпшенням якої власне і є рекламований окупантами "Бронебійник".

Водночас, як підкреслює Андрій Цаплієнко, щоб усі ці покращені якості "Бронебійника" виявилися насправді, ракета має потрапити в ціль, і тут уже виникають питання.

Так, коло ймовірного відхилення С-8, чиїм поліпшенням і є "Бронебійник", налічує 0,3% від максимальної дальності, що на 6 км нової російської ракети дає 18 метрів промаху снаряда.

І якщо для удару по піхоті цей промах може виявитися і не таким критичним за рахунок розльоту уламків, то завдати шкоди танку або бронемашині з таким ймовірним відхиленням просто неможливо.

Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ також використовують авіаційні ракети С-8 виробництва Болгарії, які "засвітилися" на передовій наприкінці квітня.