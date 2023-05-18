Точніше "Града": на передовій з’явилася РСЗВ із Туреччини?

Турецька РСЗВ може таємно воювати на Донбасі

На Донбасі ЗСУ можуть використати турецьку систему реактивного залпового вогню T-122 Sakarya, про постачання якої в Україну немає відкритих даних.

Про це пишуть Telegram-канали російських пропагандистів, які стверджують, що вони були застосовані в районі окупованого міста Ясинувата Донецької області.

Якобі уламки снарядів від Т-122

Систему нібито впізнали за розміром підривника реактивного снаряда, який більший за радянський/чеський/болгарський, а сам снаряд має коричнево-червоне забарвлення, тоді як радянські — сірі, чеські — піщані.

РСЗВ T-122 Sakarya була створена на базі системи "Град" і має також 40 труб для запуску реактивних снарядів калібром 122 мм. У той же час система розміщена на шасі німецької вантажівки MAN, що покращує її прохідність.

Турецька реактивна система має кілька варіантів власних снарядів із дальністю від 20 до 40 км, а один варіант має касетну частину та б’є на відстань до 30 км. Але може також використовувати стандартні снаряди до "Граду".

Уламково-фугасні снаряди Т-122 мають заряд вибухівки від 4 до 6,5 кг і дають від 2400 до 5500 уламків з радіусом ураження від 20 до 40 метрів. Є також варіант для ураження техніки, що має понад 50 елементів кумулятивно-уламкової та запальної дії.

Загалом залп пакету із 40 снарядів РСЗВ накриває площу 500 на 500 метрів.

Але головна відмінність Т-122 — її система управління вогнем, що автоматично розраховує дані для залпу, забезпечує стрілянину одиночними або всім пакетом і зберігає в пам’яті дані про 20 цілей.

Загалом турецький "Град", якщо він дійсно використовується ЗСУ, що офіційно ніяк не підтверджено, куди краще за румунський варіант установки APR-40. Його поставка також не підтверджена офіційно, тобто відео використання їх ЗСУ.