Три раритети в одній "вундервафлі": окупанти схрестили техніку, найстарішій з них — 80 років

Новий аналогів немає окупантів здатний розсмішити, але в нього є і одна сильна сторона

Через величезні втрати військової техніки в Україні окупанти продовжують намагатися посилювати свої вогневі можливості за рахунок "схрещування" застарілих зразків озброєння і, схоже, в цьому перевершили самих себе.

Як повідомляє група Oryx у своєму Twitter, на озброєнні окупантів засвітився дивовижний зразок – встановлена на артилерійський тягач БТС-4 зенітна гармата С-60 калібру 57 мм.

Це шасі було розроблено 1965 року в Києві для потреб Радянської армії з перевезення артилерійських гармат. Цікаво, що сам тягач створений на базі радянського тонка Т-44, створеного ще в 1943-1944 роках, тобто майже 80 років тому. Втім, з того часу БТС-4 створювався і на базі танків Т-54/55, які трохи "молодші" — з 1958 року.

Зрештою, озброєний БТС-4 зенітною гарматою С-60 калібру 57 мм, яка вироблялася з 1950 року, що значно посилює його озброєння, раніше представлене лише 7,62 мм кулеметом із 1000 набоїв.

Незважаючи на 73-річний вік, С-60 цілком серйозна зброя, здатна бити на висоту до 5 км і дальність до 6 км. ЗСУ теж використовують цю зброю у вигляді імпровізованого САУ, в основному для боротьби з безпілотниками.

Однак сам БТС-4 явно застарів, не дає розрахунку жодного захисту і може часто ламатися через встановлену зверху гармату, до чого тягач явно не пристосований, адже має буксирувати її на причепі.

Втім, навіть нові російські розробки виявляються найчастіше "пустушкою".