Перетворили "Василек" на "шушпанцер": окупанти створили нову саморобну САУ

У новому монстрі окупанти використали зброю майже 80-річної давності

Російські окупанти продовжують створювати різні зразки "шушпанцерів" — саморобних зразків броньованої техніки. На цей раз вони зварганили імпровізовану САУ, встановивши на злощасний легкоброньований багатоцільовий тягач МТ-ЛБ міномет "Василек" калібру 82 мм.

Фото нової "суперзброї", що з’явилося в російських каналах, у своєму Telegram-каналі прокоментував військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт оцінив цю ідею як ще одне свідчення деградації російського ВПК, коли самохідний автоматичний міномет розроблений у 1946 році і не втратив досі актуальності, було встановлено на базі МТ-ЛБ.

"Причому його ніхто не інтегрував у "мотолигу", а тупо взяли і поставили на неї. Звичайно, "експерти" можуть мене поправити і нагадати, що є версії 2Б9М "Василек" на базі МТ-ЛБ і навіть БМП-1, але все ж таки, все це було заводською інтеграцією міномета в мобільну гусеничну базу. А в даному випадку, ну ось просто поставили, підв’язали і в бій! Точність та ефективність? Дискусійно", — зазначає Олександр Коваленко.

Дійсно, хоча міномет "Волошка" виробляється з 1955 року, він залишається досить грізною зброєю і може запустити за хвилину до 120 хв вагою 3 кг на дальність трохи більше 4 км. Правда, будучи привареним до корпусу МТ-ЛБ, він став помітнішим, збільшив навантаження на двигун тягача, збільшивши ризик його поломки, і погіршив точність, оскільки віддача тепер доведеться не в землю, а в корпус "мотолиги", яка починає розгойдуватися.

З іншого боку, у окупантів немає іншого виходу, адже навіть найновіший і розпиарений їхній танк Т14 "Армата" виявився непристосованим до реальних бойових дій.