Німецька якість проти російської "новинки": яка стрілецька зброя НАТО б’є окупантів

У протиборстві штурмових гвинтівок НАТОвські зразки також часто виявляються кращими за російські

Основною зброєю під час відображення російської агресії в Україні стала артилерія, що показали бої за Бахмут Донецької області. Однак у ході траншейної боротьби стало ясно, що дуже важлива і звичайна стрілецька зброя. І тут з’ясувалося, що російські новинки на базі навіть хваленого автомата Калашнікова, виявляються не кращими за зразки НАТО, якими зокрема воюють ЗСУ.

Так, Telegram-канал "СтратКом ЗСУ" розмістив відеосюжет з описом штурмової гвинтівки виробництва ФРН HK416 (Хеклер та Кох-416) під набой 5,56 мм.

Цей автомат є однією з найновіших моделей — виробництво почалося в 2005 році, правда, його основою є гвинтівка AR-15, що випускається з 1963 року, стала основою для легендарної гвинтівки М-16.

Її супротивником у лавах окупантів часто виступає продовження лінійки автоматів Калашнікова — АК12, який виробляється з 2018 року.

Тактико-технічні характеристики HK416 і АК12 можуть сильно відрізнятися, оскільки німецька гвинтівка є модульною, тобто її можна збирати під конкретне завдання, наприклад, з більш коротким стволом і прикладом. Короткий ствол означає меншу дальність прицільної стрільби – максимум до 600 метрів проти 1000 – у АК12.

Втім, скажімо в міських боях дальність в 1000 метрів не така вже й важлива, вистачить і дистанції в 200-300 метрів, а найчастіше і набагато менше. І в цій ситуації "німець" зручніший за "калаш", завдяки меншим габаритам і вазі, наприклад, карабін на базі HK416 важить всього близько 3 кг проти 3,5 кг у АК12.

З мінусів АК12 відзначають діоптричний приціл з маленьким отвором: він швидко забивається пилом або водою під час дощу, що знижує точність, якщо не прочистити його перед відкриттям вогню.

Тобто, перевага в прицільній дальності насправді вельми умовна, тим більше що купність (точність стрілянини) німецької гвинтівки дозволяє використовувати її як марксманську гвинтівку (тобто снайперську гвинтівку на дальності до 500 метрів).

Також HK416 набагато надійніше — його ствол витримує до 20 тисяч пострілів без заміни, тоді як на якість виконання російського автомата в 2022 році посипалася маса скарг.

Втім, є у HK416 і "недолік" — висока скорострільність до 850 пострілів за хвилину (700 у АК12). Щоправда, цей "мінус" теж є умовним, адже чергами досвідчені бійці намагаються не стріляти, оскільки це знижує точність. Винятком може бути хіба що ближній бій.

Раніше "Телеграф" писав, як змінився ринок зброї в Україні, тож гвинтівки НАТО для громадянського ринку стали популярними і у бійців ЗСУ на передовий.