Україна отримає більше ракет для ПТРК TOW: що може американська техніка проти танків (відео)

У ПТРК є кілька модифікацій

Українські військові в новому транші воєнної допомоги від США отримають нову партію ракет для ПТРК TOW. Цей протитанковий ракетний комплекс використовується проти російських загарбників вже не один місяць.

ПТРК TOW є одним із найпоширеніших у світі. TOW — це абревіатура, яка походить від розшифровки назви ракети, яка використовується — Tubelaunched, Optically-sighted, Wire-guided, тобто запускається з контейнера, прицілюється оптично та управляється по дротах. Важкий ПТРК має кілька модифікацій. Зокрема 1983 року з’явилася модель BGM71D (TOW-2) — в ній покращили двигуни, систему управління та боєголовку.

Ракета наводиться по прямій лінії видимості, оператор повинен тримати ракету в полі зору постійно. Якщо кабель розривається — ракета летить по раніше вказаній траекторії.

Характеристики ПТРК TOW (TOW-2):

Діаметр ракети — 127 (152) мм

Довжина ракети — 1170 (1450) мм

Темп стрільби — 2 постр./хв

Дальність стрільби — 3000-4500 м

Бронебійність — 430-900 мм

Швидкість — 300 м/с.

Характеристики ПТРК TOW

Всі пускові установки систем озброєння TOW, включаючи пускову установку ITASTM, протитанкову керовану ракетну машину Stryker або модифіковану пускову установку ITAS, а також бойові машини Bradley, можуть стріляти ракетами TOW 2A, TOW 2B і протибункерними TOW Bunker Buster.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може отримати від Італії колісні танки. Вони входять в топ-10 машин вогневої підтримки в світі.