Корупція та артилерія окупантів: експерт помітив важливу деталь

Проблеми ВПК окупантів тільки зростають

Російські окупанти продовжують нести втрати у важливій для них техніці, причому часто це відбувається навіть не з бойових причин.

Так, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко звернув увагу на фото російської САУ "Мста-С" калібру 152 мм із розірваним стволом, пояснивши, про що це говорить.

За словами експерта, хоч і офіційно в окупантів знаходиться близько 850 таких самохідок, проте насправді їх навряд чи більше 500. Це пояснюється масовою корупцією в Міноборони росії, коли стару самохідку робили "новою".

"Схема була одночасно простою та геніальною. Бралася [модель 1989 року САУ "Мста-С"] 2С19 і проводилася її модернізація до рівня "М1". За документами ж її зараховували як нову. Тобто — армія отримала "нову" Мста-С 2С19М1. Потім, через кілька років, цю ж "Мста-С" модернізували до рівня "М2" і аналогічно позначали її як "нову". Таким чином, одна і та ж 2С19 могла двічі здаватися як нова бойова одиниця", — пише експерт.

Розірваний же ствол "Мсти-С" може говорити про проблеми ВПК окупантів із заміною стволів або якістю боєприпасів, що використовуються, адже сама САУ досить нова, і навряд чи ресурс її ствола в 2 тисячі пострілів був уже вироблений. Але якщо це трапилося, значить або зі ствола дуже часто стріляли і вчасно не замінили через можливу нестачу запасних стволів, або використовували неякісні боєприпаси.

"Фактично цей випадок лише підтвердив явну проблему в російських військах і відсутність її комплексного рішення, що не може не радувати", — підкреслив експерт.

Також Олександр Коваленко нагадав, що ВСУ захопили вже близько 50 САУ "Мста-С", так що більше цих гаубиць є тільки в Росії.

А тим часом ЗСУ продовжують отримувати нові САУ, які перевершують російські зразки. Так, польська колісна САУ "Краб" здатна зробити до 3500 пострілів без заміни ствола, тоді як середній показник для російських гаубиць становить 2-3 тисячі пострілів.