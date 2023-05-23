Під Бахмутом підірвалась колона російської техніки: які міни могли це зробити (фото, відео)

Мінні поля краще спрацьовують на грунтовці

Неподалік Бахмута, де тривають запеклі бої, на Донеччині в Андріївці на протитанкових наземних мінах підірвалася колона російської техніки. Був пошкоджений танк Т-80 та щонайменше 4 БМП.

Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker. Аналітики припускають, що колона підірвалася на протитанкових мінах дистанційної дії РААМ або АТ-2.

Потрощена російська техніка

Наслідки підриву на міні

Міни "АТ-2"

Міни "АТ-2" німецького виробництва. Вони використовуються в РСЗВ двох типів — в ракетах "LARAT 2" реактивної системи залпового вогню "LARS" (Waffensystem LARS) та в ракетах реактивної великокаліберної системи залпового вогню "MARS" (Waffensystem MARS). Україні Німеччина передавала другу установку. В такій ракеті 28 мін. Вони підриваються, коли проїжджаючи техніка тягне дріт, який виходить з верхньої частини або коли міна здавлюється тиском.

Міна "АТ-2"

Міни з "RAAM"

Україна отримала снаряди "RAAM", які створюють протитанкові мінні поля від США. Розробка їх почалася ще за часів холодної війни, адже у СРСР було значно більше танків, ніж у країн НАТО. Снаряди з протитанковими мінами вистрілюються з 155 мм гармати. Застосовувати їх краще на грунтових дорогах, аби міни не розбилися при викиді з хвостової частини снаряда. Міна зводиться при приземленні і детонує при виявленні відповідної електромагнітної сигнатури бронетранспортера. В одному снаряді розміщується 9 мін.

Ракета "RAAM"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що протитанкові міни у RAAM дозволяють швидко поставити заслон при наступі ворога. Однак можуть використовуватися і при наступі, аби перекрити окупантам відступ. Зазначимо, міни ліквідуються за кілька днів самостійно.