РДК має як свою, так і тепер уже трофейну техніку.

Другу добу в Бєлгородській області росії триває операція Російського добровольчого корпусу (РДК) зі звільнення регіону від влади кремля.

Хоча окупанти постійно намагаються переконати населення регіону, що йдеться про диверсійно-розвідувальні групи, які вже нібито вибиті, достатньо подивитися на зброю, якою користується РДК, щоб зрозуміти всю брехню кремлівської пропаганди.

Так, диверсійно-розвідувальна група зазвичай являє собою малу групу чисельністю до 20 осіб, що пересуваються в основному пішки і намагаються не вступати в бої з противником, крім виконання основного завдання – диверсії.

У той же час, як свідчать кадри Російського добровольчого корпусу, а також сам факт боїв, що тривають другу добу, йдеться мінімум про рейд досить великого підрозділу, на озброєнні якого є бойова техніка.

Так, на відео підготовки бійців РДК до початку операції зі звільнення Бєлгородської області чітко видно американський автомобіль підвищеної прохідності HMMWV, або Humvee.

Колона РДК готується до наступу

Цей легкий бронеавтомобіль надійшов на озброєння армії США у 1984 році і з того часу неодноразово покращувався. На даний момент авто має повну масу до 4,5 тонн, у тому числі до 2 тонн різного вантажу у вигляді зброї, палива, запасів та інших корисних для солдатів речей.

Максимальна швидкість авто на дорозі перевищує 110 км/год, а ширина та дорожній просвіт дозволяють авто долати навіть важкодоступні перешкоди на кшталт броду, рову чи підйому. На одній заправці позашляховик може проїхати понад 400 км.

Озброєння HMMWV варіюється від кулеметів та станкових гранатометів до зенітних та протитанкових ракет. Щоправда, при цьому броня "хаммера" бажає кращого.

Також на відео з бійцями РДК "засвітилася" інша американська бойова техніка — БТР International MaxxPro, прийнятий на озброєння армії США в 2007 році.

MaxxPro

Бронеавтомобіль мав усунути основний недолік того ж HMMWV у плані захисту, насамперед від вибухів саморобних вибухових пристроїв. Для цього авто мало на дно V-подібну плиту, призначену для відхилення вибуху в сторони. Вона захищає трьох членів екіпажу та до семи десантників при наземному вибуху міни до 7 кг у тротиловому еквіваленті. Крім того, були розроблені комплекти гратчастих протикумулятивних екранів від пострілів із РПГ.

Як озброєння MaxxPro міг нести ту саму зброю, що й HMMWV, але мав йкращі показники по вантажопідйомності, адже загальна маса БТР перевищує 12 тонн.

Втім, бійцям РДК навіть вдалося "затрофеїти" і російську техніку — БТР-82А, яким було озброєно підрозділи фсб, які намагалися їх зупинити.

Трофейний БТР-82А

Цей бронетранспортер є продовженням лінійки радянських БТРів, хоч і почав вироблятися 2009-го. Він став розвитком БТР-80 з дещо покращеною живучістю, надійністю, а також системою вогню. У ньому стабілізовано 30 мм гармату, основну зброю БТР, яка тепер може стріляти точніше і вночі.

Однак при цьому захист БТР та екіпажу залишається слабким. Наприклад, відсутнє посилення броні з боків, і немає захисту від мін, у чому БТР-82А повністю програє тому ж MaxxPro.

На думку політолога та конфліктолога Богдана Петренка, операції подібні до Бєлгородської, повторюватимуться, і тому є як мінімум чотири причини.