Битиме "своїх": ЗСУ взяли трофей, що ідеально підходить для знищення російських танків

Трофей окупантів допоможе бити їх самих, оскільки безкорисний проти західної техніки

До рук українських військових потрапив рідкісний російський бронебійно-підкаліберний снаряд (БПС) для 125 мм танкової гармати "Манго". Хоча він майже марний проти танків стандарту НАТО, він чудово б’є радянську та російську техніку, що дозволить бійцям ЗСУ знищувати важку броньовану техніку оккупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, БПС "Манго" було прийнято на озброєння Радянської армії ще в 1986 році і з того часу вкрай обмежено вироблялося як в СРСР, так і вже в росії.

Показники бронепробивності "Манго" дуже скромні — всього 220 мм броні, у той час як броня сучасних танків НАТО складає від 600-700 мм, а на останніх модифікаціях того ж таки Abrams перевищує 1000 мм.

"Навіть БПС "Манго-М" відстає в 1,5 разу за бронепробивністю від DM-43 (БПС до німецького танка Leopard-2, бронепробивність від 350 мм. — Ред .) і М-829А2 (БПС до американського танка Abrams з броні Дані боєприпаси не здатні пробити лобову проекцію М1А2 Abrams і Leopard-2А6, але дуже непогані для пробиття радянської та пострадянської лінійки Т-64, Т-72, Т-80 та Т-90" . каже експерт про те, що цей снаряд, по суті, був зроблений для поразки "своїх".

При цьому для ЗСУ, які також мають багато своєї та трофейної техніки, "Манго" не особливо небезпечні, адже на озброєння російських танків такі БПС надходять у дуже обмеженій кількості.

Крім танкових снарядів, ЗСУ успішно використовують для знищення бронехники окупантів і протитанкові міни, що дистанційно встановлюються.