Німецький виробник може виробляти в Україні БТР Fuchs: на що здатна ця техніка (відео)

Перший БТР Fuchs був поставлений на озброєння в кінці 70-х

Німецький концерн "Rheinmetall" підписав документи з "Укроборонпромом" та хоче налагодити виробництво в Україні. Першими спільними ластівками можуть стати БТР Fuchs.

Такі бронетранспортери почали виготовляти ще в 70-х. На озброєння був взятий у 1979. Він призначений для транспортування піхоти на полі бою. Для класичного Fuchs характерне розміщення 10 бійців десанту, колісна формула 6х6, дизельний двигун на 320 к.с., автоматична коробка передач. Має варіанти для РЕБ, охорони аеропортів, виявлення радіації чи зараженого простору.

Вже у 2014 році підписали контракт на випуск Fuchs 2 в Алжирі. Він має більшу масу, турбодизельний двигун від MTU на 425 к.с. із коробкою-автомат, додаткове бронювання, збільшену висоту даху десантного відділення, а також кулеметний бойовий модуль. Наразі компанія виробляє ще й іншу версію — броньовану машину Fuchs Evolution. У порівнянні із попередником вона отримала не тільки більше простору та сучасний двигун, а й розширений діапазон можливостей використання.

Можливі варіанти автомобіля:

Груповий транспортний автомобіль

Швидка допомога (перевозити до чотирьох поранених: двоє лежачи, двоє сидячи)

Інженерна машина

Спостереження та розвідка

Командний автомобіль

Радіоелектронна боротьба

Артилерійський спостерігач

Знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Який саме вид БТР Fuchs може вироблятися в Україні не вказується. Зазначається, що Україна також зацікавлена у танку KF51 Panther та БМП KF41 Lynx.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна хоче закупити для ДСНС броньовані машини Guarani у Бразилії. Машина має стійкість до вибухівки.