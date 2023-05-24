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Не лише Storm Shadow – ще одна країна може дати Україні далекобійні ракети

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Микита Синицін Микита Синицін
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Ракета TAURUS KEPD
Ракета TAURUS KEPD. Фото Відкриті джерела

ЗСУ можуть одержати ракети дальністю понад 500 км.

Після передачі Великобританією далекобійних ракет Storm Shadow, успішно використаних ЗСУ, Україна може отримати ракети з ще більшою дальністю – понад 500 км.

Надати Києву ці ракети в інтерв’ю газеті Redaktionsnetzwerk Deutschland закликав депутат Бундестагу Родерік Кізеветер. За його словами, передача ракет може стати "дуже корисним внеском Німеччини".

Як і британська, німецько-шведська ракета TAURUS KEPD має відразу три системи наведення — GPS, інерційна і система, заснована на завантажених в пам’ять ракети фото об’єктів на її маршруті, що дозволяє коригувати політ.

Все це робить ракети TAURUS вельми точними, а бойова частина вагою близько 500 кг робить її вибух досить потужним для знищення цілі після потрапляння до неї. При цьому сам комплекс досить новий – він почав вироблятися у 2004 році для використання з літаків. Однак існує варіант TAURUS CL (Container Launched) при якому пуск ракети можна здійснювати з наземної пускової установки на базі вантажного автомобіля або надводного корабля.

Загалом ракети TAURUS представлені кількома варіантами бойової частини, які підходять для різних завдань. Це і звичайна ракета для ураження будівель, у тому числі укріплених, з уламковими боєприпасами, призначеними для ураження живої сили та радарів та кумулятивним зарядом для ураження бронетехніки.

Особливу небезпеку TAURUS становить через дальність стрілянини – понад 500 км, що разом із 3 системами наведення робить її грізною високоточною зброєю.

Як повідомляв "Телеграф", передача далекобійних ракет для ЗСУ стане останнім кроком перед початком масштабного українського контрнаступу.

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#Німеччина #Зброя #Ракети