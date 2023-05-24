Не лише Storm Shadow – ще одна країна може дати Україні далекобійні ракети

ЗСУ можуть одержати ракети дальністю понад 500 км.

Після передачі Великобританією далекобійних ракет Storm Shadow, успішно використаних ЗСУ, Україна може отримати ракети з ще більшою дальністю – понад 500 км.

Надати Києву ці ракети в інтерв’ю газеті Redaktionsnetzwerk Deutschland закликав депутат Бундестагу Родерік Кізеветер. За його словами, передача ракет може стати "дуже корисним внеском Німеччини".

Як і британська, німецько-шведська ракета TAURUS KEPD має відразу три системи наведення — GPS, інерційна і система, заснована на завантажених в пам’ять ракети фото об’єктів на її маршруті, що дозволяє коригувати політ.

Все це робить ракети TAURUS вельми точними, а бойова частина вагою близько 500 кг робить її вибух досить потужним для знищення цілі після потрапляння до неї. При цьому сам комплекс досить новий – він почав вироблятися у 2004 році для використання з літаків. Однак існує варіант TAURUS CL (Container Launched) при якому пуск ракети можна здійснювати з наземної пускової установки на базі вантажного автомобіля або надводного корабля.

Загалом ракети TAURUS представлені кількома варіантами бойової частини, які підходять для різних завдань. Це і звичайна ракета для ураження будівель, у тому числі укріплених, з уламковими боєприпасами, призначеними для ураження живої сили та радарів та кумулятивним зарядом для ураження бронетехніки.

Особливу небезпеку TAURUS становить через дальність стрілянини – понад 500 км, що разом із 3 системами наведення робить її грізною високоточною зброєю.

Як повідомляв "Телеграф", передача далекобійних ракет для ЗСУ стане останнім кроком перед початком масштабного українського контрнаступу.