Допоможе в обороні та наступі: у ЗСУ було помічено бронетехніку з Норвегії

Техніка може рити окопи, витягувати пошкоджені танки та розмінувати мінні поля

Серед спецтехніки ЗСУ вперше помітили норвезькі інженерні машини, які у березні 2023 року були передані Україні. Цього ж місяця українська армія отримала ЗРК NASAMS.

Як повідомляє аналітична команда Ukraine Weapons Tracker, йдеться про бронемашини NM189 Ingeniørpanservogn, три одиниці яких Україна отримала раніше.

На відео можна побачити NM189, що риє окопи прямо в лісосмузі. Дана техніка створена на базі шасі танка Leopard 1 та оснащена крановою стрілою, відвалом та тросовими лебідками для виконання завдань з підготовки оборонних позицій. Також ця машина може розчищати шляхи та створювати проходи в інженерних загородженнях супротивника.

NM189 була розроблена в Німеччині у 1995 році спеціально на замовлення Норвегії. Її відвал застосовується за прямим призначенням, тоді як гідравлічну стрілу з ковшем можна використовувати як кран. Лебідки створюють максимальне зусилля до 60 тонн, що дає змогу витягнути техніку з безпечної відстані 200 метрів, що дуже корисно при евакуації підбитого або підірваного на мінному полі транспорту.

Також на NM189 можна встановлювати комплект розмінування MICLIC для чищення проходів у мінних полях.

Нагадаємо, що раніше Норвегія пообіцяла передати ЗСУ ще вісім РСЗВ М270 і три артилерійські радари.