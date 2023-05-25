Британські ракети Storm Shadow на українському літаку: що вміє Су-24МР (відео)

Літак може влетіти на 400 км за лінію фронту в тил ворога

Українські літаки зроблені в СРСР могли переобладнати під британські ракети Storm Shadow. Мова про Су-24МР 7-ї бригади тактичної авіації.

Фото оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков. На ньому присутня цікава листівка з цим літаком, на ньому уважні глядачі розгледіли встановлену крилату ракету Storm Shadow, яка має характерну головку. На листівці підпис голови Міноборони Британії Бена Воллеса, який саме і погодив цю передачу. Зазначимо, що це можуть бути і не британські ракети, однак Ukraine Weapons Tracker підтримує версію з Storm Shadow.

Та сама листівка

Су-24МР — це літак-розвідник, задача якого забезпечувати командування розвідувальною інформацією. Виконувати завдання може на різній висоті вдень та вночі. Проникає на глибину до 400 км в тил ворога при роботі протиповітряної оборони.

Характеристики Су-24МР:

Розмах крила — 17,638 м,

Висота — 6,193 м,

Маса порожнього — 22100 кг,

Маса злітна нормальна — 33325 кг,

Маса максимальна злітна — 39700 кг,

Швидкість максимальна на висоті 200 м

без підвісок: 1320 км/год

з контейнерами і озброєнням: 1200 км/год

Практична стеля — 11000 м,

Тактичний радіус дії — 650 км.

Як пише профільний ресурс Defence-ua для запуску Storm Shadow у ЗСУ могли бути адаптовані Су-24М та/або Су-27. Причина в тому, що саме ці літаки мають вузли підвіски з потрібною вантажопідйомністю. Однак варто зазначити, що в ракету координати цілі вводять ще до польоту, тож бомбардувальник можна назвати "літаючою платформою", що доставляє 450-кг проникаючої смерті на голову ворога" і це могло спростити інтеграцію із радянськими літаками.

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