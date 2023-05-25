Понад сотню танків від Німеччини: чим модернізовані "кішки" допоможуть ЗСУ

Чому ці танки такі страшні для окупантів

Берлін разом із Копенгагеном перебувають у процес передачі Києву 110 бойових танків Leopard 1 модифікації А5, що може серйозно посилити Збройні сили України. Щоправда, докладнішої інформації про цю передачу не повідомляється.

Як говориться на сайті уряду ФРН, Данія взяла на себе частину видатків за проектом.

Хоча сам танк Leopard 1 справедливо вважається застарілим, оскільки вироблявся з 60-х по 80-ті роки минулого століття, за цей час він постійно покращувався. Отже його модифікація А5, запропонована ЗСУ, є значно досконалішою технікою, ніж базова модель.

Так, модифікація Leopard 1А5 з’явилася 1987 року, а сучасніший Leopard 2 в армії Німеччини з’явився 1979-го. Модернізований танк отримав сучасне на той момент обладнання — систему управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss (схожу на EMES 15 в Leopard 2), лазерний далекомір, балістичний обчислювач та контрольний блок комп’ютера. На стволі було встановлено коліматор для прискорення налаштування прицілу.

Leopard 1А5

Що це означало практично?

Наприклад, раніше на першому " Леопарді " стояв стереоскопічний далекомір, у якому спостерігач, користуючись спеціальними мітками, повинен вираховувати дальність. Лазерний далекомір робить це автоматично і набагато швидше, з ним можна швидше і точніше визначити відстань, прицілитися і вразити ціль.

Єдиним слабким місцем Leopard 1А5 є гармата калібру 105 мм, що вважається надто "легкою" для сучасних танків. Однак наявність бронебійних оперених снарядів DM23 та DM33 з вольфрамом, здатних пробивати від 350 до 550 мм сталевої броні, робить їх небезпечними для танків ворога Т-55, Т-62 та Т-72 при стрільбі в борт.

Нагадаємо, що в Пентагоні розповіли, коли ВСУ почнуть навчання на американських танках Abrams.