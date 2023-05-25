Наводить страх. У росії бояться техніки, від якої залежить контрнаступ ЗСУ

Російські пропагандисти знайшли техніку, отримавши яку ЗСУ точно підуть уперед

Постійне здобуття Україною інженерної техніки від міжнародних партнерів наближає момент контрнаступу, проте терміни її передачі обмежують удар ЗСУ.

Такої думки дійшли деякі Telegram-канали російських пропагандистів, які звернули увагу на те, що інженерну техніку за весну Україні передали або обіцяли передати 13 країн у складі 17 партій. За весь попередній час війни таких партій було трохи більше – 20.

При цьому найнасиченішим у плані отримання інженерної техніки для ЗСУ став травень, коли одразу чотири країни пообіцяли передати сім партій техніки — мостоукладачі, БРЕМ, інженерні машини розгородження/розмінування тощо.

"Точні числа відомі поки що не по всіх пакетах поставок, але в цілому різке зростання обсягів інженерної техніки, що передається, саме в частині мостоукладачів та іншого подібного — це ознака підготовки до наступу. Питання, коли саме вона приїде", — переживають російські пропагандисти.

Зазначимо, що у найближчих планах Німеччини щодо надання підтримки ЗСУ — передача п’яти мостів для переданих раніше восьми мостоукладачів BEAVER, всього їх планується передати 18.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що отримання Україною далекобійних ракет свідчить про підготовку до контрнаступу, водночас заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна піде в контрнаступ, коли отримає все необхідне озброєння.