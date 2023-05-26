ЗСУ отримали сотні картонних безпілотників: як вони можуть знадобитися на фронті (відео)

Вартість одного безпілотника варіюється від 670 до 3530 доларів США

Серед різних видів озброєння, що отримує Україна від партнерів, виявилися також картонні безпілотники Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), які поставила австралійська компанія SYPAQ. Дрони здатні пролітати до 120 км.

Про це виданню Janes розповів головний інженер підприємства Росс Осборн на 16-й Міжнародній морській та аерокосмічній виставці LIMA 2023.

За його словами, ці легкі безпілотні літальні апарати легко та швидко збираються на полі бою, а українські захисники вже чудово справляються з їх застосуванням для вирішення бойових завдань.

Фото — defence blog

Австралійська компанія передала Україні сотні таких безпілотників. Проте точну кількість не уточнюється. Постачання Corvo почалися в лютому-березні 2023 року.

Що відомо про картонний безпілотник Sypaq Corvo PPDS

Sypaq Corvo PPDS або "картонний дрон" — це одноразовий транспортний БПЛА, основним призначенням якого є доставка боєприпасів або медикаментів у важкодоступні місця. Крім того, картонний дрон здатний вести повітряну розвідку та скидати по позиції ворога вибухові пристрої.

Носійна конструкція літального апарату виготовлена з вощеного картону, який є стійким до різних погодних умов. Його постачають у розібраному вигляді, а бійці потім його збирають перед застосуванням.

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Характеристики

Корисне навантаження, кг: 3-5;

Дальність польоту, км: 40-120;

Тривалість польоту, година: 1-3;

Вартість одного дрону — 670-3530 доларів США;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у новому транші військової допомоги від Сполучених Штатів Америки Україна отримає партію ракет для ПТРК TOW.