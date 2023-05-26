Нове слово у захисті танків: окупанти замість броні використовують металобрухт

Чи броні немає, чи її успішно продали ще в тилу.

Проблеми із захистом техніки змушують російських окупантів йти на сумнівні експерименти із бронюванням, яке лише погіршує характеристики танків. Але іноді ці експерименти виглядають як спроба приховати крадіжку броні.

Так, військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко на своєму Telegram-каналі виклав фото російського танка Т-80, на якому замість частини коробок динамічної броні до корпусу приварено гільзи від артилерійських снарядів.

"Десятиліття розробок динамічного захисту та комплексів активного захисту. Покоління та епохи підвищення захищеності танків. Результат… Спочатку не відразу зрозумів, що це за дивний динамічний захист на російському Т-80, а потім дали великий кадр і… І як це коментувати?", — Задається питанням експерт.

Зазначимо, що подібна "модернізація" може мати два пояснення — банальний брак нормальних елементів динамічного захисту з вибухівкою або їх продаж, через що екіпажам на місцях доводиться хоч якось захищати корпус танка.

У ході провального зимового наступу Росії, саме танки Т-80 мали стати, на думку пропагандистів, основною ударною силою, але безуспішно.

А тим часом ЗСУ продовжують отримувати модернізовані танки від міжнародних партнерів.