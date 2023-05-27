Захищатиме росію від китайців? На Далекому Сході помітили черговий "залізний капут"

Техніку будуть тягнути за 10 тисяч кілометрів або заривати на кордоні з Китаєм для оборони

Російські окупанти продовжують насичувати передову сумнівними зразками військової техніки. Причому іноді гібриди МТ-ЛБ (багатоцільовий легкоброньований тягач) та артилерійської корабельної установки 2М-3М тягнуть за 10 тисяч кілометрів.

Фото чергового такого "залізного капуту" розмістив на своїй сторінці у Facebook український військовий історик та експерт Андрій Харук.

Гібрид у Примор’ї

За його словами, цей черговий гібрид МТ-ЛБ та 2М-3М був помічений у Приморському краї Росії – а це майже 10 тисяч кілометрів від України.

При цьому "цінність" подібної техніки більш ніж сумнівна, адже встановлення високої вежі робить МТ-ЛБ помітнішим. Плюс сама вага вежі в 1,5 тонни збільшує навантаження на двигун та збільшує ймовірність його поломки. І все це монтується на базі легкоброньованого тягача, здатного витримати хіба що попадання куль із легкої стрілецької зброї.

Також привертає увагу той факт, що переобладнання "нова" техніка пройшла на Далекому Сході, а не десь ближче. Це може означати, що на складах Чорноморського флоту Росії просто закінчилися вежі та зброя для їх встановлення на МТ-ЛБ. В результаті доводиться шукати такі установки там, де вони є, та ставити їх на "мотолиги" на місці, а вже звідти везти до України. Хоча не виключено, що росіяни збираються захищатися від китайців.

Окрім 2М-3М на злощасний МТ-ЛБ окупанти постійно намагаються поставити й інші зразки озброєння, яким буває по 80 років.