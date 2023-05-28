Найтехнологічніші броньовані машини від Швеції: чим вони вражатимуть ворога (відео)

Україна орієнтовно отримає основний варіант БМП військ Швеції

Українські екіпажі закінчують підготовку на броньованих машинах CV 90, які Україні виділила Швеція. Відпрацьовуються різні типи місій. Можна припустити, що найближчим часом машини будуть вже в Україні.

Про закінчення підготовки розповів міністр оборони Олексій Резніков. Він також зазначив, що САУ "Archer" з навченими екіпажами будуть в Україні протягом літа 2023.

Броньовані машини CV 90 (інша назва Stridsfordon 90) мають поступити в варіанті 9040 в кількості 50 одиниць. Цю БМП називають кращою за технічними характеристиками, вона гарно проявила себе в боях раніше. Шведська бойова машина піхоти почала вироблятися серійно в 1993 році. Модифікація 9040 — основний варіант шведських сухопутних військ. Швидкість БМП по шосе 70 км/год, десант може складати 6-8 осіб.

Комплекс озброєння на базі 40 мм гармати Bofors Defence L/70, що може знищувати повітряні та наземні цілі. Вести вогонь можна двома способами — поодиноким (швидкість 60 пострілів на хвилину) чи автоматичним (цикл зі швидкістю 300 пострілів на хвилину). Ефективна дальність — 2 км для наземних цілей, 4 км для повітряних. Також на озброєнні спарений кулемет 7,62 мм, який можна застосовувати на ходу та гранатомети.

В БМП CV 9040 також є модифікації А, В та В1, які мають певні поліпшення, зокрема введення в боєкомплект гармати нового 40мм багатофункціонального боєприпасу. У наступній модифікації — С не тільки посилили броньований захист, але й модернізували тепловізійний канал прицільного комплексу.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості САУ Archer — зручної та швидкої артилерії для завдання ударів по ворогу. Швеція навчала українських солдатів таємно, відомо, що навички здобули загалом до 5 тисяч воїнів.