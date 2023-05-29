Резніков попрохав у Австралії Hawkei: що це за тактична машина (відео)
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Hawkei розроблений для захисту від вибухів і балістичних загроз
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до австралійських партнерів із проханням надати Україні військові машини Hawkei. Він зазначив, що надані раніше бронемашини Bushmaster "були неймовірними в реальних бойових операціях", а Hawkei могли б стати неоціненними під час контрнаступу.
Відповідну заяву Резніков опублікував у "Твіттер". Hawkei — це легка захищена машина, розроблена та розроблена відповідно до вимог Австралійських сил оборони (ADF). Її виробляє Thales Australia. Hawkei дуже нова — розроблена лише у 2010 році. Розробник називає її захищеною тактичною машиною нового покоління.
Назву транспортному засобу дала австралійська смертоносна гадюка, яка дуже непомітна в природі — Acanthophis Hawkei. Його можна перевозити стандартним вантажним літаком. Тестували захист Hawkei на різних видах підриву, включаючи випробовування на саморобній вибухівці.
Характеристики Hawkei:
- Камера захисту екіпажу велика та з кондиціонером,
- Має місця для до 5 пасажирів у 4-дверному варіанті або до 3 пасажирів у 2-дверному варіанті,
- Високий рівень вбудованого вибухового та балістичного захисту,
- Максимальна швидкість 115 км/год,
- Запас ходу 600+ км,
- Колісна формула 4x4,
- Виняткова мобільність на дорогах та бездоріжжі за будь-яких умов,
- Можна додати 4-тонний причеп для збільшення вантажопідйомності.
На машині Hawkei встановлена дистанційно керована збройна станція (RCWS). Це автоматизована станція керування озброєнням, яка в основному використовується для озброєння легкого та середнього калібру. RCWS може вміщувати озброєння дистанційного керування, включаючи кулемети калібру 5,56 мм, 7,62 мм та 12,7 мм, 40-мм автоматичні гранатомети, протитанкові ракети та спостережні платформи.
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