Американські гаубиці нищать окупантів на фронті: що можуть М119 (відео)

Гармата має ряд особливостей, які роблять її малопомітною для аеророзвідки россіян

Українські військові нищать окупантів із різних гармат. Серед них — М119, яку надавали союзники з США.

Використовують таку гармату зокрема і на Бахмутському напрямку. Артилеристи однієї з частин в коментарі "АрміяInform" зазначають, що випускали до 250 снарядів на добу. М119 призначена для підтримки піхоти, десантників, штурмових груп.

Прийнята на озброєння в США гармата в 1989 році, попередньо її виробляли у Великій Британії. Перевозять її HMMWV, вантажівками, гелікоптерами, а також можуть десантувати з парашутом.

Характеристики М119:

Має чотири основні модифікації, базова версія є копією британської, останній варіант — M119A3 прийнятий на озброєння в 2013 році маж цифрову систему керування вогнем та інерційну навігаційну систему,

Калібр — 105 мм,

Дальність — 11 — 11,5 км,

Темп стрілянини — 8 постр/хв.

Артилеристи, які її використовують зазначають, що вона доволі легка, транспортується HMMWV. Ураження цілі було зафіксовано на відстані 10860 метрів. Для ворога та його аеророзвідки вона малопомітна, адже постріл не дуже гучний і зі ствола виходить дим, а вогню майже немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про французські гармати TRF1, які мають калібр 155 мм. Дальність стрільби в них 24 — 30 км в залежності від типу снаряду.