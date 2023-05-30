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Не тільки F-16: Рєзніков назвав літак, який допоміг би ЗСУ громити ворога

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Автор
Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon. Фото Відкриті джерела

Декілька сотень цих літаків дозволяють поставити ЗСУ не одну ескадрилью

Хоча низка країн погодилася дати Україні літаки F-16, не лише ці винищувачі можуть допомогти Україні.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню Ouest France, він чекає від Німеччини та Великобританії допомоги у вигляді винищувача Eurofighter Typhoon.

За багатьма характеристиками європейський Typhoon не поступається, а то й перевершує американський F-16. Наприклад, дальність його польоту становить 1390 км, що значно більше F-16 з його 550 км, також він перевершує американський літак у озброєнні – 27-мм авіагармата та 13 підвісок для розміщення зброї (бомб, ракет та іншого) проти 20-мм гармати та 11 вузлів підвіски у F-16.

Але показник, у якому "Тайфун" повністю перевершує своїх конкурентів — висота польоту, що перевищує 19 км. Найближче до нього стоїть радянський МіГ-29 з його стелею в 18 км, решта може літати на висотах приблизно до 15,2 км. Ця перевага дуже корисна у повітряному бою, та й ЗРК буде складніше дістати Eurofighter на такій висоті.

Але при цьому F-16 швидше за Typhoon і легше, що дозволяє йому краще маневрувати в повітряному бою. Але головний плюс американського літака – кількість, адже їх було виготовлено близько 4 тисяч, тоді як "європейців" лише близько 500.

Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ України також вважають, що Eurofighter Typhoon дозволить не "зациклюватися" на F-16 і буде гарною альтернативою американському літаку.

Теги:
#Літак #Зброя #Військова техніка #Eurofighter Typhoon