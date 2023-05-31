Не нова, але потужна: яку зенітку може запропонувати Південна Корея для посилення української ППО (відео)

Калібр самохідної зенітної установки — 20 мм

Президент України звернувся до Південної Кореї, яка заявила про можливість надати підтримку Україні, з запитом на засоби протиповітряної оборони. У східної країни достатньо великий вибір озброєння, яким вона може допомогти Україні.

Defence-ua зазначає, що це могли б бути переносні зенітні ракетні комплекси корейського виробництва KP-SAM, самохідні та причіпні зенітні установки M163 VADS, зенітно-гарматний комплекс K30 Biho та інші. Зазначимо, що зенітні установки M163 VADS наразі виводяться з експлуатації корейської армії, однак вони мають добрі відгуки.

M163 Vulcan — це самохідна зенітна установка американського виробництва також відома як система протиповітряної оборони Vulcan (VADS). І хоча вона була прийнята на озброєння ще в 1968 році, згодом систему оновили в середині 80-х — покращили радар, точність системи озброєння, системи автоматичного оповіщення. В новішій версії є можливість вести вогонь бронебійними підкаліберними боєприпасами.

Характеристики M163 Vulcan:

Екіпаж — 4 (командир, водій, навідник, помічник),

Озброєння — 20-мм мінігармата Vulcan,

Швидкість стрільби — 1000 або 3000 об/хв, на вибір,

Дальність — 1,2 км проти літака, 2,6 км з оновленням PIVADS, до 4,5 км по вертикалі,

Максимальна швидкість — 68 км/год по дорозі

Радіус дії радара — 5 км.

Використовується зенітка і як підтримка сухопутних військ як засіб протиповітряної оборони, так і проти наземних цілей. Потужність та скорострільність такої системи ППО може бути корисною проти дронів. І хоча вона поступається сучасним зенітним системам, таким як Gepard, вогнева міць гармати може бути використана на фронті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну на початку травня прибули антидронові комплекси МР-2 Victor. Чехія має передати Україні понад 110 таких систем.