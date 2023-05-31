Рус

Не нова, але потужна: яку зенітку може запропонувати Південна Корея для посилення української ППО (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
531
М163 Vulcan армії США Новина оновлена 31 травня 2023, 08:50
М163 Vulcan армії США. Фото weaponsystems.net

Калібр самохідної зенітної установки — 20 мм

Президент України звернувся до Південної Кореї, яка заявила про можливість надати підтримку Україні, з запитом на засоби протиповітряної оборони. У східної країни достатньо великий вибір озброєння, яким вона може допомогти Україні.

Defence-ua зазначає, що це могли б бути переносні зенітні ракетні комплекси корейського виробництва KP-SAM, самохідні та причіпні зенітні установки M163 VADS, зенітно-гарматний комплекс K30 Biho та інші. Зазначимо, що зенітні установки M163 VADS наразі виводяться з експлуатації корейської армії, однак вони мають добрі відгуки.

M163 Vulcan — це самохідна зенітна установка американського виробництва також відома як система протиповітряної оборони Vulcan (VADS). І хоча вона була прийнята на озброєння ще в 1968 році, згодом систему оновили в середині 80-х — покращили радар, точність системи озброєння, системи автоматичного оповіщення. В новішій версії є можливість вести вогонь бронебійними підкаліберними боєприпасами.

Характеристики M163 Vulcan:

  • Екіпаж — 4 (командир, водій, навідник, помічник),
  • Озброєння — 20-мм мінігармата Vulcan,
  • Швидкість стрільби — 1000 або 3000 об/хв, на вибір,
  • Дальність — 1,2 км проти літака, 2,6 км з оновленням PIVADS, до 4,5 км по вертикалі,
  • Максимальна швидкість — 68 км/год по дорозі
  • Радіус дії радара — 5 км.

Використовується зенітка і як підтримка сухопутних військ як засіб протиповітряної оборони, так і проти наземних цілей. Потужність та скорострільність такої системи ППО може бути корисною проти дронів. І хоча вона поступається сучасним зенітним системам, таким як Gepard, вогнева міць гармати може бути використана на фронті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну на початку травня прибули антидронові комплекси МР-2 Victor. Чехія має передати Україні понад 110 таких систем.

Теги:
#Південна Корея #Зенітна установка #Зброя