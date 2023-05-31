Апокаліпсис відкладено: ЗСУ знищили зброю ворога, здатну бити ядерними боєприпасами

Це не перша подібна техніка знищена ЗСУ

Днями бійці ЗСУ знищили рідкісний російський самохідний міномет "Тюльпан" калібру 240 мм. Його відмінністю є можливість стріляти ядерними боєприпасами.

Як повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі, є фото- та відеосвідчення знищення шести подібних мінометів. Неофіційно відомо про знищення 16 одиниць.

Вважається, що в 2021-му на озброєнні Росії було близько 40 "Тюльпанів", щоправда ще 300 знаходилися на базах зберігання.

"Тюльпан" є найпотужнішим мінометом, при калібрі 240 мм міна вагою від 130 до 230 кг може бити на дальність 10-20 км залежно від типу боєприпасу. Але по-справжньому унікальним його робить мінометна міна 3БВ4 потужністю 2 кт (еквівалент 2000 тонн тротилу) і дальністю стрільби від 9,5 до 18 км.

Така потужність вибуху досягається за рахунок того, що ця міна несе заряд, що відноситься до тактичної ядерної зброї.

Але, незважаючи на значний калібр, на сучасному полі бою "Тюльпан" вкрай вразливий через малу дальність дії – у кращому разі 20 км, і то спеціальним активно-реактивним боєприпасом, яких небагато. У той же час 155 мм гармати НАТО здатні завдати удару на 30-35 км, а слабка броня "Тюльпана", розрахована на кулі та дрібні уламки, плюс відкрита установка самого міномета, дозволяє легко знищити його навіть без прямого влучення. Отже, ядерний апокаліпсис поки що відкладається.

Зазначимо, що росія заявила про розміщення частини свого ядерного арсеналу в Білорусі, залишивши за собою можливість його використання.